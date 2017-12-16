Олег Знарок обыграл канадцев впервые в карьере, начав в 2006-м с поражения 0:11

Победа сборной России над канадцами в рамках Кубка Первого канала стала для Олега Знарка первой в девяти матчах против сильнейшей сборной мира.

Ранее специалист в матчах с "кленовыми листьями" исключительно терпел поражения, причём многие из них были по-настоящему разгромными.

В годы работы со сборной Латвии в 2006–2011 годах Знарок встречался с канадцами четыре раза. На домашнем чемпионате мира 2006 года латыши получили от соперников 11 безответных шайб, через два года — ещё 7. В 2009-м было зафиксировано поражение 2:4, а на следующий год — 1:6.

После прихода в куда более сильную сборную России родоначальники хоккея продолжили быть для Знарка крайне неудобными соперниками. В финале чемпионата мира 2015 года наши потерпели сокрушительное поражение 1:6. В 2016-м Россия сначала встретилась с Канадой перед Кубком мира и уступила в овертайме 2:3, а на самом турнире проиграла в полуфинале 3:5, дважды ведя по ходу матча.

Наконец, в 2017-м, казалось, "кленовому комплексу" пришёл конец. В полуфинале мирового первенства подопечные Олега Валерьевича вели 2:0 за несколько минут до конца, но получили 4 шайбы подряд и уехали из Германии с бронзой.

И вот в девятом матче против Канады Знарок наконец-то отпраздновал успех. В игре Кубка Первого канала россияне победили гостей со счётом 2:0.