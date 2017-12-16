"Не смогли расколдовать Канаду". Хоккеисты сборной России о суперматче

Никита Нестеров, ставший автором первого гола, признался, что команда уже думает о встрече с Финляндией.

— Обыграли канадцев, теперь готовимся дальше. Силы на игру с Финляндией найдём. Не расколдовали Канаду, а просто в нужный момент забили. В первых двух периодах не смогли забить, потому что канадцы хорошо действовали. Они не давали нам наносить удары по воротам, — сказал хоккеист.

Защитник нашей команды Владислав Гавриков отдельно отметил Василия Кошечкина, который был признан лучшим игроком матча.

— В начале матча активнее были канадцы. Они больше владели шайбой. Ещё ощутимой стала потеря Шипачёва. Кошечкин — главный герой матча. Но на руках его носить не будем, потому что он большой, тяжёлый, — отшутился Гавриков.

Форвард Кирилл Капризов заметил, что драки в таких играх неудивительны.

— Стычек было много, но в таких матчах это нормальное явление. Атмосфера была прекрасная. Слышали, как нас поддерживали трибуны. Что касается удара, то меня травма не беспокоит. Сначала было больно, но сейчас уже всё прошло, — отметил Капризов.

Напомним, что сборная России обыграла Канаду со счётом 2:0. Лайф вёл текстовую трансляцию.