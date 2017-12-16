Роналду принёс "Реалу" победу в клубном чемпионате мира

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Роналду принёс "Реалу" победу в клубном чемпионате мира

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Фото: © Reuters/Ahmed Jadallah

Единственный гол в финальной встрече против бразильского "Гремио" забил Криштиану Роналду со штрафного.

Трофей стал пятым для мадридцев за 2017 год после национального чемпионата, Лиги чемпионов, Суперкубков Испании и Европы. А по количеству побед на клубных ЧМ "Реал" догнал "Барселону".

Клубный чемпионат мира. Финал

"Реал" — "Гремио" — 1:0 (0:0)

Гол: Роналду, 53.

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