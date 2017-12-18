Хабиб Нурмагомедов: Макгрегора давно надо лишить пояса UFC

Самый успешный российский боец ММА последних лет Хабиб Нурмагомедов в рамках конференции в приложении Hype ответил на вопросы, касающиеся своего ближайшего боя на турнире UFC 219 против бразильца Эдсона Барбозы. Также он "прошёлся" и по другим звёздным легковесам UFC: Эдди Альваресу, Джастину Гейтжи и Конору Макгрегору.

— Не верьте всему, что пишут в Интернете. У меня всё отлично, как никогда, — сказал Нурмагомедов в рамках своей трансляции в приложении Hype. — Мы многое изменили в плане подготовки и диеты. Минус семь лишних килограмм за две недели до взвешивания. Думаю, это неплохой результат. Теперь каждый день по 500 грамм скидывать нужно будет.

— Приедут ли в США Ислам Махачев (друг и партнёр Хабиба по команде Eagles MMA. — Прим. Лайфа) и Абубакар Нурмагомедов (младший брат Хабиба. — Прим. Лайфа), чтобы поддержать вас на турнире UFC 219?

— Они должны были прилететь, но есть некоторые проблемы с визами. Они ещё находятся в стадии рассмотрения. У моего отца тоже нет визы. Даже здесь, в Сан-Франциско, было диппредставительство России, но его закрыли. Из-за политических игр приходится страдать спортсменам. Ислам же должен на следующей неделе уже получить её и прилететь на свою подготовку. Ему месяц остался до боя.

— А вы сами готовы к бою?

— Готов хорошо. Нам ещё десять дней "грузиться". Последняя неделя будет уже лёгкая, весогоночная. А насчёт формы… Знаете, все бойцы перед каждым поединком говорят, что они находятся в лучшей за свою карьеру форме. Мне бы не хотелось повторяться. Думаю, бой всё покажет.

— Читали ли вы в "Инстаграме", что писал Эдди Альварес?

— Читал. Каким был ссыкуном, таким и остался. Дрались с Джастином Гейтжи, как два алкоголика! И он после этого думает, что вернулся? А как он сможет забыть это своё поражение от Конора Макгрегора, которое очернило его на всю жизнь? Такие поражения не забываются! Это моё мнение. А то, что он там помогает Барбозе, я вообще насчёт этого не беспокоюсь. Когда закроется клетка, мы с Эдсоном останемся там одни.

— Если бой с Эдсоном Барбозой сложится удачно, что будет дальше?

— Тогда на 80–90% я буду драться с Тони Фергюсоном за пояс. Это будет март-апрель. С руководством UFC мы всё уже обговаривали. Но Барбоза — нелёгкий соперник, поэтому мы настроены очень решительно. Я уже 50 дней здесь и ещё буду 15 дней. За эти два месяца успел хорошо подготовиться. Честно говоря, очень взволнован этим боем. Потому что после того, как я не смог выступить на UFC 209, было очень много разговоров насчёт моего веса и боя. Это всё меня сильно мотивирует и толкает. Уже жду дня взвешивания и сам бой!

— Как у вас обстоят дела со стойкой?

— Всё в порядке. Я же всю жизнь спаррингуюсь. Даже 50% не показал всего, что умею делать в стойке. Потому что работа в стойке это всегда 50 на 50. Попадёшь — выиграешь, а попадёт соперник — выиграет он. Если я знаю, что могу соперника перевести в партер, переехать, то буду делать это. Для меня главное, чтобы после боя рефери поднял мою руку.

Есть бойцы, которые выходят, чтобы показать зрелищный бой. Например, Альварес и Гейтжи. Конечно, это очень интересно, и я сам смотрел с большим удовольствием поединок. Но как бойцы они мне оба не понравились. Надо думать ведь и о своём будущем. Если ты проводишь такие бои пару раз в год, пропуская в голову по 50 и более ударов, то это большой урон здоровью. Надо беречь свою голову и мозги. Это я и хочу посоветовать всем начинающим бойцам.

— Хотели бы вы провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли?

— Про бой с ним можно думать только после того, как я стану чемпионом. А пока у меня нет пояса. Тогда какой смысл с ним драться? Мне сначала надо свои дела завершить, в моём весе.

— Как вы относитесь к тому, что Конор Макгрегор уже долго не защищает свои пояса?

— Если у человека нет травм и он по каким-то причинам не защищает свой пояс больше года, тогда это очень плохо. Но когда ты чемпион и у тебя нет травмы, ты должен защитить его. Мне очень понравилось, как в подобной ситуации повёл себя Жорж Сен-Пьер. Когда он понял, что не сможет драться в ближайшее время, он не стал задерживать дивизион. И это решение настоящего чемпиона.

Конор больше года уже не защищает пояс. И я даже не знаю, когда он будет это делать. У него имя есть, UFC выгодно, что Макгрегор чемпион. Они зарабатывают на нём деньги и не будут в ближайшее время лишать пояса. Но моё мнение таково, что Конора уже давно надо лишать пояса. Тони Фергюсон должен стать настоящим чемпионом, — заключил Нурмагомедов.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Эдсона Барбозы состоится 30 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 219.