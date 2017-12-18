Депутат Лебедев: Если Кокорин нарушил закон, полиция должна принять меры

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил Лайфу, что, если в действиях футболиста "Зенита" Александра Кокорина, стрелявшего на свадьбе друга в Северной Осетии, найдут признаки правонарушения, этим стоит заняться правоохранительным органам.

— Игорь Владимирович, вы как законодатель и футбольный чиновник как бы прокомментировали действия Александра Кокорина, который устроил стрельбу из пистолета на свадьбе футболиста Алана Чочиева?

— Могу сказать только одно: Кокорин сейчас находится в официальном отпуске, видимо, до начала января, он вне тренировочного процесса. Все его действия никакого отношения к футболу не имеют. Поэтому, если он, как обычный гражданин, в чём-то нарушил российское законодательство, пусть этим занимаются правоохранительные органы. Если есть соответствующее обращение и правоохранители найдут состав преступления, пусть вынесут решение. Не найдут — значит, не найдут.

— Многие болельщики говорят, что это очередное свидетельство довольно вызывающего поведения его и как футболиста сборной...

— Не готов комментировать его поведение, я ему не мама с папой. Если есть пробелы в воспитании — значит, где-то недосмотрела школа, родители. Может быть, сейчас где-то недосматривает трудовой коллектив, где он находится. Если он так часто нарушает моральные устои нашего общества — закон он пока не нарушил, как понимаю, — трудовой коллектив мог бы поговорить с ним по-мужски и попросить не позорить клуб. Игроки, тренеры, да и Роберто Манчини мог бы поговорить с ним по возвращении из отпуска. Ведь многим болельщикам его поведение неприятно. Но, опять-таки, мы не правоохранительные органы и не партийная организация, чтобы давать рецепты воспитания.