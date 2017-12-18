Что грозит Кокорину за стрельбу на свадьбе друга?

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Что грозит Кокорину за стрельбу на свадьбе друга?

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Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев 

Согласно статье 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, футболисту "Зенита" Александру Кокорину за стрельбу из оружия в не отведённых для этого местах грозит наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Также возможно либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трёх лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

<p>Скриншот сайта consultant.ru</p>

Напомним, Кокорин стрелял из пистолета на свадьбе друга в Северной Осетии. По этому инциденту уже высказался вице-спикер Государственной думы от ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Автор:
КГ
Кира Громова
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