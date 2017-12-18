МОК рассмотрит дела о допинговых нарушениях двух российских хоккеисток

Как сообщил президент Международной хоккейной федерации Рене Фазель, заседание комиссии МОК состоится 20 декабря.

— Заседание комиссии МОК будет 20 декабря, речь идёт ещё о двух хоккеистах, которые не фигурировали среди ранее дисквалифицированных спортсменок, — цитирует Фазеля ТАСС.

При этом президент ИИХФ заявил, что поддерживает участие женской сборной России в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что МОК пожизненно дисквалифицировал шестерых российских хоккеисток — Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу. Одну хоккеистку, по информации Лайфа, оправдали — это Анна Шохина.