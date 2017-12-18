МОК рассмотрит дела о допинговых нарушениях двух российских хоккеисток

— Заседание комиссии МОК будет 20 декабря, речь идёт ещё о двух хоккеистах, которые не фигурировали среди ранее дисквалифицированных спортсменок, — цитирует Фазеля ТАСС.
При этом президент ИИХФ заявил, что поддерживает участие женской сборной России в Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что МОК пожизненно дисквалифицировал шестерых российских хоккеисток — Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу. Одну хоккеистку, по информации Лайфа, оправдали — это Анна Шохина.
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