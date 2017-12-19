Олимпийского чемпиона из США обвиняют в контрабанде допинга

По информации The Telegraph, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала дело в отношении 35-летнего американского спринтера Джастина Гэтлина.

Действующего чемпиона мира в беге на 100 метров, а также его тренера Денниса Митчелла и агента Роберта Вагнера подозревают в контрабанде запрещённых стимуляторов.

IAAF начала расследование после публикаций в прессе. Ранее британские журналисты, представившись продюсерами, посетили тренировочный лагерь американского спортсмена. Позже корреспонденты попросили помочь достать какие-либо медикаментозные средства, чтобы повысить работоспособность своих актёров. В ответ члены команды Гэтлина пообещали помочь и под фальшивым названием контрабандой провезти препараты.

Кроме того, корреспонденты записали разговор с тренером легкоатлета и его агентом. Митчелл и Вагнер заверили собеседников, что допинг до сих пор широко применяется в лёгкой атлетике, а антидопинговую систему несложно обойти. В частности, по словам Митчелла, сам Гэтлин играл не по правилам и принимал запрещённые препараты.

Сразу после публикации расследования британских журналистов Гэтлин заявил, что невиновен, и прекратил сотрудничество с тренером.

Напомним, Джастин Гэтлин завоевал золото афинской Олимпиады 2004 года. Ранее — в 2001 и 2006 годах — спринтера уже уличали в применении допинга.