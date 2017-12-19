Паралимпийцам сборной России запретили упоминать о своём гражданстве в соцсетях

Международный паралимпийский комитет (МПК) наложил ряд запретов на российских спортсменов, которые в случае допуска поедут на Игры в Пхёнчхан.

Подробнее о деталях санкций МПК в разговоре с ТАСС рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

По словам специалиста, россияне, которые поедут на Паралимпиаду-2018, не имеют права даже в социальных сетях упоминать, из какой они страны.

— Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем, — рассказала Громова.

Тренер отметила, что запрещено обсуждать и тем более критиковать решение МПК.

Напомним, окончательное решение по вопросу участия наших паралимпийцев в Играх-2018 будет принято 19 декабря на исполкоме МПК, огласят его только через трое суток после заседания.