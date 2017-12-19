Евгения Медведева всё-таки пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира не сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге из-за травмы. Теперь она сконцентрируется на подготовке к чемпионату Европы в Москве, который пройдёт в январе.

— Было принято решение о том, что Евгения пропустит национальное первенство и продолжит планомерную подготовку к чемпионату Европы. Решение принято с учётом того, что всего неделю назад спортсменке сняли гипс и ногу надо поберечь, — сообщил источник "Р-Спорт".

Два дня назад Медведева была включена в список участников чемпионата России, который пройдёт 21–24 декабря, хотя ранее пропустила финал Гран-при.

Напомним, чемпионат России является важным этапом отбора на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В женском одиночном катании у России квота в три участника. Медведева является главной претенденткой на золото и не проигрывала ни один большой старт в течение двух последних сезонов.