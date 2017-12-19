Валерий Карпин возглавил "Ростов"

48-летний российский специалист назначен на пост главного тренера футбольной команды из Ростова-на-Дону.

Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте "Ростова".

— Я очень рад приступить к работе в ФК "Ростов", — цитирует Карпина пресс-служба ростовчан. — Нам предстоит много работы, так как впереди тяжёлые десять матчей, в которых мы должны будем показать всё, на что способны. Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах "Ростова"!

Трудовое соглашение Карпина с новой командой рассчитано на два с половиной года.

Напомним, в послужном списке Валерия Карпина тренерская работа в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо". На посту главного тренера "Ростова" российский специалист сменил белорусского коллегу — Леонида Кучука, который спустя полгода работы в начале декабря покинул пост.

"Ростов" после 20 туров с 25 очками занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.