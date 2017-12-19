Виктор Понедельник: Карпин? Я бы предпочёл видеть тренером "Ростова" Кириченко

Легендарный ростовский футболист, чемпион Европы 1960 года высказал Лайфу своё мнение о сегодняшнем назначении главным тренером местного клуба 48-летнего Валерия Карпина.

— Если честно, я бы предпочёл видеть на этом посту местного тренера. Дмитрий Кириченко мог бы возглавить команду, Сергей Балахнин. Но, если так решено... Я могу только пожелать удачи Валерию Карпину. Остаётся только надеяться на положительный результат. Надеюсь, Кириченко будет в его тренерском штабе, — заявил Понедельник.

"Ростов" после 20 туров чемпионата России занимает 10-е место в турнирной таблице, находясь в четырёх очках от зоны стыковых матчей с командами ФНЛ.

Валерий Карпин возглавил "Ростов"