Тренер "Ростова" Кириченко: Не знаю, останусь ли в клубе после прихода Карпина

Член тренерского штаба команды Дмитрий Кириченко, до сегодняшнего дня исполнявший обязанности главного наставника, рассказал, что не уверен в своём будущем в клубе.

— Назначение Карпина? Без комментариев. Если честно, не знаю, останусь ли в тренерском штабе "Ростова", — цитирует Кириченко "Спорт-Экспресс".

Добавим, что защитник клуба Сергей Паршивлюк рассказал Лайфу, что "знает о назначении Карпина", но также не захотел комментировать появление нового тренера.

Напомним, сегодня "Ростов" официально объявил о подписании контракта на два с половиной года с 48-летним специалистом, ранее возглавлявшим "Спартак", "Мальорку" и армавирское "Торпедо".