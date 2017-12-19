$7 млн против 15. Россиянин и поляк торгуются за место в "Формуле-1"

Польский пилот Роберт Кубица и его менеджер, чемпион мира 2016 года Нико Росберг, предложили команде Williams 7 млн долларов за участие в семи Гран-при сезона-2018.

Кубица надеется выступлениями в первых семи гонках убедить руководство команды заключить с ним полноценный контракт, сообщает финский портал MTV.

33-летний поляк неудачно выступил на тестах в Абу-Даби, но сохраняет шансы на получение места в Williams. Причём его главным конкурентом является 22-летний Сергей Сироткин, который готов привести с собой спонсора и бюджет в 15 млн долларов на сезон.

Как утверждают финские журналисты, финансовое предложение Росберга и Кубицы заставило Williams взять паузу для принятия решения до января 2018 года.