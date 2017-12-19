"Ну и?" Что значит возвращение Валерия Карпина в Премьер-лигу

Спустя 1372 дня один из самых ярких персонажей российского футбола вернулся работать в Российскую футбольную премьер-лигу — главным тренером "Ростова".

Валерий Карпин — одна из самых загадочных личностей российского футбола. В 2009–2014 годах он со "Спартаком" взял два серебра чемпионата и затем провалился в ФНЛ и втором дивизионе чемпионата Испании. Он обожаем многими спартаковскими болельщиками, в него даже верят — и ненавидим другими (в том числе и некоторыми спартаковскими), которые говорят, что "Валера — не тренер", и не могут простить корпоративные игры Карпина в клубе. Так или иначе, но спустя три года Валерий Карпин возвращается в элиту российского футбола. А это значит, что:

"Ростов" станет весёлой командой

До Карпина ростовским болельщикам пришлось пережить несколько лет довольно прагматичного футбола, который на трибунах не очень-то и выдержишь, не говоря уже о телевизоре. Если Курбану Бердыеву за такую игру были всё равно благодарны, как и Леониду Кучуку, то после исчезновения положительных результатов общественное мнение сильно изменилось.

Что можно сказать точно: при Карпине дончане не будут отсиживаться в обороне, а по-казачьи лихо будут играть в атаку. И пропускать наверняка тоже гораздо чаще. В бытность работы Валерия Георгиевича в "Спартаке" крупные победы со счетами 4:2 легко чередовались с разгромными поражениями.

Состав у жёлто-синих, как отметил сам Карпин после назначения, способен решать самые высокие задачи. И, действительно, играют те же ветераны Гацкан и Калачёв, в нападении фактурный Бухаров — по сути, чуть постаревший Дзюба, на фланге некогда футболист сборной Алексей Ионов. Да, это не лигочемпионский бердыевский "Ростов", из которого выдернули центр обороны Мевля — Сесар Навас, диспетчера Нобоа, Ерохина, Полоза и Азмуна. Но бороться наравне с "Уфой", "Уралом", "Ахматом" и "Арсеналом" за шестое место, которое при определённых обстоятельствах в Кубке России может дать путёвку в еврозону, Карпин обязан.

Ростов-на-Дону для него — далеко не худший вариант. По информации Лайфа, не так давно Карпина рассматривал на должность главного тренера тонувшего "Анжи" Осман Кадиев, но после личного разговора иметь дело с тренером не захотел. И назначил Скрипченко.

Дмитрий Кириченко пока не вырос в большого тренера

Исполнявший обязанности главного тренера Кириченко не раз говорил, что хотел бы остаться на своём посту и без инициалов и. о. Но то ли сам не вышел на связь в решающий момент, как рассказывают в руководстве клуба, то ли всё-таки не наработал на место главного. Тем не менее РФПЛ лишится молодого тренера, который прошёл через лучшую в России школу Бердыева. Куда Дмитрий Сергеевич отправится теперь — неизвестно. Вполне возможно, стоит поступить теперь в бердыевский университет в Казани и поработать ещё пару сезонов его помощником в "Рубине". Ведь Кириченко всего 40 лет.

Интервью и пресс-конференции будут немного фееричнее

Что также более чем вероятно — теперь матчи "Ростова" наверняка будут привлекать куда большее внимание журналистов, причём в первую очередь будет интересно то, что происходит вокруг поля. Недаром комментатор Константин Генич уже написал в своих соцсетях, что многие теперь будут "притапливать" за ростовчан.

Думаю, теперь многие комментаторы будут «притапливать» за @rostovfc ⚽️ — Константин Генич (@GenichK) 19 декабря 2017 г.

Валерий Георгиевич уже вошёл в анналы российского футбола фразами "Ну и?", "Фалькао к нам не поедет" и многими другими. Завидуем сидящим в первых рядах стадиона "Олимп-2" ростовским болельщикам — они увидят помимо футбола ещё один, особый спектакль.

Впрочем, не только "Олимп-2". Ведь если Карпин продержится на своём посту восемь туров (в нашем футболе ничего нельзя загадывать), то именно он откроет новую 45-тысячную "Ростов-арену" на левом берегу Дона, которую весь город ждёт уже несколько лет. До дебюта на "Открытие-арене" Карпину не хватило всего нескольких месяцев, её первым опробовал Мурат Якин.

В Премьер-лиге теперь пять спартаковских тренеров

"Ростов" в течение последних лет приютил не одного спартаковского игрока, да и сейчас в нём играет целая плеяда красно-белой молодёжи: Александр Зуев, Игорь Киреев, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сергей Песьяков. Со всеми ними Валерий Карпин уже встречался в Москве. Так что на берегах Дона вполне может появится новая красно-белая колония.

Но интересно не только это. Расширяется и представительство спартаковцев в тренерском сообществе РФПЛ. Теперь среди 16 действующих наставников команд премьер-лиги пятеро играли или тренировали в "Спартаке". Кроме Карпина и Массимо Карреры это Юрий Сёмин ("Локомотив"), Игорь Шалимов ("Краснодар") и Дмитрий Парфёнов ("Тосно"). А если вспомнить, что в ФНЛ лидеров — "Енисей" и "Крылья Советов" — тренируют Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, то в следующем сезоне мы можем увидеть и вовсе удивительную картину — почти половина цеха будет состоять из экс-спартаковцев.

Но для начала Валерия Карпина надо посмотреть в деле — а такая возможность нам предоставится только 3 марта 2018 года. "Ростов" сыграет в гостях с "Краснодаром".