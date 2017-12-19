"Он не вышел на связь". Как Кириченко упустил шанс возглавить ФК "Ростов"

Президент ростовчан Арташеш Арутюнянц в разговоре с пресс-службой команды заявил, что после ухода Леонида Кучука с поста главного тренера руководство рассматривало двух специалистов ему на замену — Валерия Карпина и Дмитрия Кириченко. Последний на тот момент занимал должность исполняющего обязанности наставника жёлто-синих и не смог получить полноценный тренерский контракт с командой по собственной вине.

— После матча с "Уфой" мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное — как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров, — рассказал Арутюнянц.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера ФК "Ростов". Позже Кириченко заявил, что не знает, останется ли в клубе при новом наставнике.