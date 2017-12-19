Мутко: Россия отправила в МОК предварительный список участников ОИ-2018

Как заявил вице-премьер Виталий Мутко, судьба российских спортсменов теперь зависит от критериев допуска.

— Создана рабочая группа, которую возглавляет вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Предварительный список российских спортсменов направлен в МОК, уточняются критерии допуска. В каждом виде спорта действуют свои критерии отбора: где-то нормативы, где-то всё решает рейтинг, — приводит слова чиновника ТАСС.

Список не является окончательным — в большинстве видов ещё не закончен отбор на Олимпиаду, поэтому речь идёт о возможных участниках Игр от России.

Напомним, после решения исполкома МОК о разрешении россиянам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе была создана специальная комиссия, которая будет определять, удовлетворяет ли тот или иной атлет критериям допуска МОК.