Зубков и Третьяков оправданы IBSF после изучения решения МОК

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не стала отстранять руководителя российского бобслея Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова после изучения мотивировочной части решения МОК.

Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

— Комиссия IBSF прислала нам письмо, в котором говорится, что после детального рассмотрения мотивировочных частей дел Третьякова и Зубкова она постановила оставить в силе своё решение от 1 декабря и не пересматривать его. Следовательно, Третьяков и Зубков могут продолжать и дальше принимать участие в Кубках мира и других международных соревнованиях, — сказал Пархоменко.

Александр Зубков взял на Олимпиаде в Сочи две золотые медали, Третьяков — одну. Оба были пожизненно отстранены от Игр решением комиссии МОК под руководством Денниса Освальда. Вслед за этим дисквалифицировала спортсменов и международная федерация, однако через несколько дней отменила своё же решение.