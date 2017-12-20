Готовимся к худшему. Как хоккеисток из России собираются не пустить на Олимпиаду

Два сегодняшних заседания станут далеко не первыми: до этого МОК уже дисквалифицировал шесть наших хоккеисток, игравших в Сочи в 2014 году. Лайф сообщал их имена задолго до официального объявления на сайте комитета, и все совпали.
Как утверждает источник Лайфа, две хоккеистки, которым предстоит объясняться перед комиссией Освальда сегодня, — защитник Ангелина Гончаренко и форвард Елена Дергачёва. Обе в начале 2014 года выступали в уфимской "Агидели". Решение об их судьбе, скорее всего, мы узнаем не завтра, а ближе к Новому году. По нашей информации, в результате перепроверки проб оказалось, что в их анализах найдены следы мужского ДНК и приговор будет обвинительным.
Причём вполне вероятно, что и они не будут последними. По сведениям Лайфа, в Сочи допинг-пробы сдавали в общей сложности 14 хоккеисток сборной России из 21, которые были в составе. И WADA очень бы хотелось отстранить их всех. Пока нет оснований сомневаться в том, что Международный олимпийский комитет внемлет аргументам Всемирного антидопингового агентства, — во всех предыдущих случаях так и было.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на этой неделе заявлял, что поддерживает выступление российских хоккеисток в Пхёнчхане. Ни для кого не секрет, что глава ИИХФ является большим другом нашей страны и всегда учитывал интересы Федерации хоккея России. И недавно он приезжал в Россию для встреч с отечественными хоккейными функционерами, на которых наверняка тема участия в Олимпийских играх была главной.
Но если говорить цинично, никаких веских оснований защищать нашу женскую сборную у швейцарца нет. Это не мужская команда, которая является брендом и самой звёздной в предстоящем олимпийском турнире в отсутствие энхаэловцев. Ни Томасу Баху, ни Рене Фазелю не нужны конфликты с телевидением и спонсорами, поэтому к подопечным Олега Знарка претензий не будет. Вполне возможно, в связи с этим существует даже некий соблазн поторговаться за некоторые детали, например, форму — недаром в СМИ постоянно утекает информация о том, что на экипировке то будет герб России, то символика не исчезнет, а просто будет заклеена.
С женской хоккейной сборной России совершенно другая история. У девушек в мире есть две по-настоящему сильные сборные — Канада и США, которые при желании разбирают любого другого соперника со счётом 5:0 и больше. Поэтому Россия не интересует ни спонсоров, ни, соответственно, и МОК. А тренд на наказание россиян очевиден.
Главный тренер сборной Алексей Чистяков в интервью Лайфу заявил, что команда готова к любым вариантам развития событий, в том числе и игре вторым составом или неучастию в Играх. В МОК была отправлена предварительная заявка на аккредитацию 36 хоккеисток, и она редеет с каждым заседанием комиссии Освальда. Кто знает, возможно, России разрешат участвовать в турнире, но собрать полный состав из нескольких звеньев у Чистякова просто физически не получится.
Между тем ещё один важнейший нюанс, прошедший незаметным для большинства наблюдателей, — правила отбора на Олимпиаду-2018. По правилам МОК, из восьми стран-участниц финального турнира пять определяются по рейтингу после чемпионата мира 2016 года, ещё две могли пробиться через квалификационный турнир, а ещё одной является Южная Корея как хозяйка соревнований.
Россия попала в Пхёнчхан в числе пяти самых высоких сборных в рейтинге по окончании ЧМ-2016. Беда в том, что одним из соревнований, очки за которое считаются при определении участников Олимпиады, являются предыдущие Игры. И за них наши получили законные 520 баллов и могли спокойно, что называется, курить бамбук (главное — не пить "Дюшес") в ожидании 2018 года.
Но если, как было утверждено МОК, результат сборной России в Сочи (6-е место) аннулирован, логично предположить, что отнимаются и рейтинговые баллы, добытые на той Олимпиаде. В таком случае Россия опускается далеко вниз в рейтинге и выпадает из восьмёрки сильнейших сборных мира. Вместо 3265 суммарных очков мы получаем лишь 2745 и перемещаемся на 12-е место. А значит, на Олимпиаду должна ехать Германия (Швейцария и Япония отобрались на Олимпиаду через квалификацию). С юридической точки зрения придраться к такому решению МОК будет очень сложно.
Примеров тому, как международные организации откровенно тянут с рассмотрением допинговых дел спортсменов, чтобы объявить о дисквалификации прямо перед Олимпиадой, множество. Так было и перед Рио-2016, а, например, в Лондоне в 2012 году нашей велогонщице Барановой сообщили о невозможности выступать из-за нахождения допинга прямо на Олимпиаде, хотя проба была взята за месяц до стартов. Сама россиянка, правда, сразу призналась, что действительно купила в июле в аптеке таблетки с тестостероном, но сам факт затягивания с объявлением решения налицо.
Рене Фазель помимо обещаний поддержать сборные России объявил, что конечное решение об участии хоккеисток будет объявлено 27 января 2018 года. Словом, волноваться всё равно бесполезно: всё решится, как и перед Рио, за несколько дней до Олимпиады. Да и надеяться на удачный исход разбирательства тоже не стоит. Надо просто делать своё дело и готовиться к Олимпиаде — это лучший рецепт того, как нашим спортсменам в этой полной лицемерия (со всех сторон) ситуации быть честными хотя бы с самими собой.
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