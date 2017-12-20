Готовимся к худшему. Как хоккеисток из России собираются не пустить на Олимпиаду

Сегодня Международный олимпийский комитет рассмотрит дела об антидопинговых нарушениях на Играх в Сочи двух российских хоккеисток. Несмотря на обнадёживающие заявления официальных лиц, по информации Лайфа, вероятность неучастия женской сборной России по хоккею на Олимпиаде крайне высока.

Два сегодняшних заседания станут далеко не первыми: до этого МОК уже дисквалифицировал шесть наших хоккеисток, игравших в Сочи в 2014 году. Лайф сообщал их имена задолго до официального объявления на сайте комитета, и все совпали.

Как утверждает источник Лайфа, две хоккеистки, которым предстоит объясняться перед комиссией Освальда сегодня, — защитник Ангелина Гончаренко и форвард Елена Дергачёва. Обе в начале 2014 года выступали в уфимской "Агидели". Решение об их судьбе, скорее всего, мы узнаем не завтра, а ближе к Новому году. По нашей информации, в результате перепроверки проб оказалось, что в их анализах найдены следы мужского ДНК и приговор будет обвинительным.

Причём вполне вероятно, что и они не будут последними. По сведениям Лайфа, в Сочи допинг-пробы сдавали в общей сложности 14 хоккеисток сборной России из 21, которые были в составе. И WADA очень бы хотелось отстранить их всех. Пока нет оснований сомневаться в том, что Международный олимпийский комитет внемлет аргументам Всемирного антидопингового агентства, — во всех предыдущих случаях так и было.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на этой неделе заявлял, что поддерживает выступление российских хоккеисток в Пхёнчхане. Ни для кого не секрет, что глава ИИХФ является большим другом нашей страны и всегда учитывал интересы Федерации хоккея России. И недавно он приезжал в Россию для встреч с отечественными хоккейными функционерами, на которых наверняка тема участия в Олимпийских играх была главной.

Но если говорить цинично, никаких веских оснований защищать нашу женскую сборную у швейцарца нет. Это не мужская команда, которая является брендом и самой звёздной в предстоящем олимпийском турнире в отсутствие энхаэловцев. Ни Томасу Баху, ни Рене Фазелю не нужны конфликты с телевидением и спонсорами, поэтому к подопечным Олега Знарка претензий не будет. Вполне возможно, в связи с этим существует даже некий соблазн поторговаться за некоторые детали, например, форму — недаром в СМИ постоянно утекает информация о том, что на экипировке то будет герб России, то символика не исчезнет, а просто будет заклеена.

С женской хоккейной сборной России совершенно другая история. У девушек в мире есть две по-настоящему сильные сборные — Канада и США, которые при желании разбирают любого другого соперника со счётом 5:0 и больше. Поэтому Россия не интересует ни спонсоров, ни, соответственно, и МОК. А тренд на наказание россиян очевиден.

Главный тренер сборной Алексей Чистяков в интервью Лайфу заявил, что команда готова к любым вариантам развития событий, в том числе и игре вторым составом или неучастию в Играх. В МОК была отправлена предварительная заявка на аккредитацию 36 хоккеисток, и она редеет с каждым заседанием комиссии Освальда. Кто знает, возможно, России разрешат участвовать в турнире, но собрать полный состав из нескольких звеньев у Чистякова просто физически не получится.

Между тем ещё один важнейший нюанс, прошедший незаметным для большинства наблюдателей, — правила отбора на Олимпиаду-2018. По правилам МОК, из восьми стран-участниц финального турнира пять определяются по рейтингу после чемпионата мира 2016 года, ещё две могли пробиться через квалификационный турнир, а ещё одной является Южная Корея как хозяйка соревнований.

Россия попала в Пхёнчхан в числе пяти самых высоких сборных в рейтинге по окончании ЧМ-2016. Беда в том, что одним из соревнований, очки за которое считаются при определении участников Олимпиады, являются предыдущие Игры. И за них наши получили законные 520 баллов и могли спокойно, что называется, курить бамбук (главное — не пить "Дюшес") в ожидании 2018 года.

Но если, как было утверждено МОК, результат сборной России в Сочи (6-е место) аннулирован, логично предположить, что отнимаются и рейтинговые баллы, добытые на той Олимпиаде. В таком случае Россия опускается далеко вниз в рейтинге и выпадает из восьмёрки сильнейших сборных мира. Вместо 3265 суммарных очков мы получаем лишь 2745 и перемещаемся на 12-е место. А значит, на Олимпиаду должна ехать Германия (Швейцария и Япония отобрались на Олимпиаду через квалификацию). С юридической точки зрения придраться к такому решению МОК будет очень сложно.

Примеров тому, как международные организации откровенно тянут с рассмотрением допинговых дел спортсменов, чтобы объявить о дисквалификации прямо перед Олимпиадой, множество. Так было и перед Рио-2016, а, например, в Лондоне в 2012 году нашей велогонщице Барановой сообщили о невозможности выступать из-за нахождения допинга прямо на Олимпиаде, хотя проба была взята за месяц до стартов. Сама россиянка, правда, сразу призналась, что действительно купила в июле в аптеке таблетки с тестостероном, но сам факт затягивания с объявлением решения налицо.

Рене Фазель помимо обещаний поддержать сборные России объявил, что конечное решение об участии хоккеисток будет объявлено 27 января 2018 года. Словом, волноваться всё равно бесполезно: всё решится, как и перед Рио, за несколько дней до Олимпиады. Да и надеяться на удачный исход разбирательства тоже не стоит. Надо просто делать своё дело и готовиться к Олимпиаде — это лучший рецепт того, как нашим спортсменам в этой полной лицемерия (со всех сторон) ситуации быть честными хотя бы с самими собой.