"Большой вечер для русских". "Вашингтон" победил "Даллас", Орлов забил супергол

В напряжённом матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" обыграл в гостях "Даллас" — 4:3 в овертайме. Александр Овечкин не отличился, зато шикарную шайбу забросил его партнёр Дмитрий Орлов.

Противостояние между россиянами оформилось уже на первых минутах, когда выступающий за "Даллас" Радулов активно потолкался с Овечкиным и помешал тому зацепиться за шайбу на "пятачке" хозяев.

А уже в концовке первого периода экс-салаватовец и армеец записал на свой счёт первое очко, став вторым ассистентом Джейми Бенна и посодействовав в уравнивании счёта на табло — 1:1.

Но куда более эффектным получился ответ игрока столичного клуба Дмитрия Орлова. Защитник "Вашингтона" протащил шайбу почти через всю площадку, фантастическим финтом убрав с пути соперника, и заставил капитулировать Бишопа. Счёт после гола Орлова стал 2:2.

Следующую шайбу в игре забросил снова представитель России. На сей раз — Радулов. На последних минутах третьего периода он прошил своим щелчком Холтби и, казалось, был близок к тому, чтобы принести "Далласу" большую победу. "Большой вечер для русских", — охарактеризовали происходящее североамериканские комментаторы.

Но не тут-то было. Уже через 40 секунд похожим выстрелом Коннолли сравнял счёт — 3:3, а в овертайме дубль оформил Андре Бураковски. "Кэпиталс" впервые за долгие годы побеждают в Далласе и продолжают погоню за возглавляющей Восточную конференцию "Тампой" Никиты Кучерова.

Турнирное положение

Запад

1. Нэшвилл — 46 очков (33 матча)

2. Сент-Луис — 46 (35)

3. Лос-Анджелес — 46 (35)

...

8. Даллас — 39 (35)

Восток

1. Тампа-Бэй — 50 (32)

2. Вашингтон — 45 (35)

3. Нью-Джерси — 43 (33)