В "СКА-Хабаровск" произошли радикальные перемены в руководстве и сменился тренер

Как сообщает официальный сайт клуба, новым главным тренером назначен Ринат Билялетдинов, а Олега Флегонтова на посту генерального директора сменит начальник команды Алексей Кандалинцев.

Решение о перестановках приняло общее собрание членов ФК "СКА-Хабаровск" и попечительский совет клуба.

Алексей Поддубский, который вывел команду в Премьер-лигу и тренировал её до зимней паузы, переведён на должность спортивного директора. С 60-летним Билялетдиновым, до этого работавшим главным только в "Рубине" и дубле "Локомотива", достигнута принципиальная договорённость о подписании контракта.

Председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев объяснил кадровые решения неудовлетворённостью учредителей клуба и болельщиков результатами команды и просчётами тренерского штаба. При этом, цитирует Мкртычева официальный сайт СКА, в руководстве рассчитывают, что "данные изменения помогут команде выбраться из сложной турнирной ситуации".

После 20 туров хабаровчане идут на последнем месте в РФПЛ с 12 очками, отставая от спасительного 14-го места на 8 очков.