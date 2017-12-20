Отстранённые спортсмены включены в список россиян — участников ОИ-2018

Как сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков, в предварительный состав команды олимпийских атлетов из России включены все наказанные МОК россияне.

— Мы подали апелляции в CAS и ждём дату рассмотрения дела, МОК заявил, что не против ускорения процесса. Все спортсмены, которые были отстранены, есть в отправленном в МОК списке. Пусть они принимают решение. Мы не считаем, что они виновны, наше мнение, что они чистые.

Что происходит в Международной федерации бобслея и скелетона — вопрос к президенту, почему у них противоречия внутри организации. Исполком будет обращаться в CAS [чтобы отменить решение комиссии федерации]? Да ради бога, — заключил Зубков.

Ранее комиссия IBSF оправдала Зубкова и Третьякова и разрешила им участвовать в соревнованиях под эгидой федерации — Кубках и чемпионатах мира. Исполком федерации собирается оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

За время работы комиссии Освальда было объявлено о пожизненном отстранении от Олимпиад самого Зубкова, а также Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва, Ильвира Хузина, Ольги Стульневой, Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной. Экипаж Касьянова, а также скелетонисты Третьяков и Никитина — одни из лидеров нынешнего сезона.

Вчера также сообщалось, что Олимпийский комитет России включил в предварительный список участников Игр в Пхёнчхане биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова и других спортсменов, ранее отбывавших наказания за применение допинга. Напомним, согласно критериям МОК, такие атлеты не могут быть допущены к Олимпиаде.