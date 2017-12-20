Международный паралимпийский комитет продлил санкции в отношении России

О принятом отрицательном решении по поводу судьбы Паралимпийского комитета России (ПКР) на сегодняшнем заседании МПК объявила пресс-служба комитета.

При этом руководство МПК решило оставить в силе разрешение российским спортсменам соревноваться под олимпийским флагом в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде по четырём видам спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Одним из критериев для восстановления в правах ПКР является возвращение аккредитации Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Просьба об исключении данного критерия из списка была отвергнута.

При этом президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил, что "впечатлён прогрессом в сотрудничестве с российской стороной". Тем не менее два из пяти критериев пока не выполнены, поскольку "российские власти не хотят адекватно воспринять выводы из доклада Макларена". Им следует предоставить соответствующие опровергающие доказательства и объяснения, говорится в заявлении на сайте МПК, однако этого до сих пор не было сделано.

Вопрос об участии россиян в Паралимпийских играх 2018 года будет решён в январе, сообщает пресс-служба комитета.