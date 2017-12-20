Чёрный хайп. The Sun назвала конкурс похудения в России шабашем нацисток

На днях популярный британский таблоид The Sun выпустил статью с заголовком "В России англичан поджидает армия девушек-нацисток". Там говорится, что россиянки планируют устраивать драки перед матчами чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в нашей стране. Также они утверждают, что "Спартак" и "Динамо" организовывают специальные боксёрские поединки между девушками-хулиганками, чтобы они могли выплеснуть свою агрессию. И самое интересное, что проиллюстрировали это журналисты из Великобритании фотографиями с… конкурса по похудению.

Этот конкурс проходил минувшей осенью в столичном клубе Vityaz Fight и был показан в набирающем популярность российском стриминговом приложении Hype. Участницами, действительно, были болельщицы московских футбольных клубов: "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо". Но ни о каких хулиганках, а тем более нацистках, речи там не шло.

В рамках конкурса, длившегося с июля, девушки должны были похудеть и скорректировать свои фигуры с помощью тренировок по кикбоксингу и фитнесу. В этом им помогали известный российский кикбоксёр и тренер Константин Серебренников, а также специалист по правильному питанию Валентина Забияка.

О том, как в Vityaz Fight отнеслись к такому "пиару", Лайф поинтересовался у управляющей клубом Елены Фильбегер.

— Сначала мы от увиденного пришли в шок, а потом даже немного посмеялись над сложившейся ситуацией, — призналась Фильбегер. — Как клуб, одним из владельцев которого является израильтянин, а половина представляющих нашу команду спортсменов не является русскими по национальности, может готовить каких-то фанаток-нацисток? Западная пропаганда не имеет границ. Таблоид The Sun является ярким представителем жёлтой прессы, поэтому всерьёз воспринимать этот бред не стоит.

— Наряду с бизнесменом Эдуардом Фильбегером, основателями клуба являются и прославленные бойцы Александр Поветкин и Сергей Харитонов. Что касается бойцов, то в нашей команде полно громких имён: чемпион АСВ Петр Ян, чемпион Fight Nights Александр Матмуратов, бойцы GLORY Алим Набиев и Хаял Джаниев, легенда кикбоксинга и тайского бокса Джабар Аскеров, а также бывшие чемпионы мира по кикбоксингу Тимур Айляров и Шамиль Гасанбеков, которые ныне пробуют свои силы в ММА. Никаких претензий к The Sun предъявлять не будем. Мы лишь посоветуем англичанам поменьше читать данного типа издания и приезжать к нам на чемпионат мира по футболу, — заключила Фильбегер.

Напомним, что в марте этого года британское издание The Mirror опубликовало подобный материал. Оно сообщило о тренировках агрессивных российских фанатов, прикрепив видео с празднования Масленицы в Кремле в Измайлове.