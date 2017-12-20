Газзаев предложил вернуть в сборную России Игнашевича и Березуцких

63-летний экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" высказался о составе национальной команды.

По мнению Газзаева, именно защита — главная проблема сборной России. Специалист считает, что её можно решить за счёт опыта ветеранов ЦСКА — 35-летних Василия и Алексея Березуцких и 38-летнего Сергея Игнашевича.

— Хочу быть оптимистом. Последняя игра, с Испанией, настроила на позитивный лад и стала для меня откровением. Что больше всего понравилось — не было боязни и комплексов. Болельщикам и специалистам понравился активный, наступательный футбол в исполнении нашей сборной, — отметил Газзаев. — У команды отличные вратари, хорошие атака и средняя линия, но оборона оставляет желать лучшего… Тут и кроется главная проблема. Если мы на что-то рассчитываем, то оборонительные позиции надо усилить. По моему мнению, команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича.

Напомним, Игнашевич после 14 лет выступлений за сборную России после Евро-2016 объявил о завершении карьеры в национальной команде. На его счету 120 матчей и 8 забитых голов.

Братья Березуцкие также перестали выступать за сборную после чемпионата Европы в Франции. Василий провёл 101 матч и забил 5 голов, Алексей сыграл в 58 встречах, но голами не отличился.