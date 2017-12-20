Кириченко: За годы в "Ростове" я не заслужил, чтоб о меня вытирали ноги

40-летний Дмитрий Кириченко, до недавнего времени исполнявший обязанности главного тренера ростовчан, в разговоре с ТАСС прокомментировал назначение Валерия Карпина на руководящий пост.

Вчера президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что после отставки Леонида Кучука клуб рассматривал Кириченко в качестве приемника белорусского специалиста, но он не вышел на связь и на вакантную должность назначили Валерия Карпина. Однако сам Дмитрий удивился, когда узнал, что руководство не смогло с ним связаться.

— Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера. После последнего матча с "Уфой" (10 декабря. — Прим. Лайфа) руководство пригласило меня на встречу. На ней обсуждалось моё видение жизни команды, перспективы, усиление позиций, тренерский штаб. Руководители дали понять, что никакое решение ещё не принято, у них есть несколько кандидатов, попросили быть на связи и составить программу сборов. Я её составил и отправил административному штабу, которому она была нужна для приблизительного планирования спаррингов, работы в тренажёрном зале и так далее. Все, кто хотел связаться со мной в эти дни, сделали это без проблем, — сказал Кириченко.

Кроме того, специалист пожелал успехов Карпину и отметил, что в сложившейся ситуации не видит смысла продолжать свою работу в "Ростове".

— Я с уважением отношусь к выбору руководства и Валерию Карпину, которому желаю удачи и побед. Уверен, команда способна на большее, в "Ростове" собрался хороший коллектив. Также считаю, что за годы, проведённые в команде, вряд ли заслужил, чтобы о меня вытирали ноги. В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет прежде всего неуважением к себе. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всегда ощущал их поддержку, горжусь, что был с "Ростовом" эти три года, и считаю их лучшими в футбольной жизни города, — признался Кириченко.

Напомним, Дмитрий Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Ростов" после 19-го тура чемпионата России, когда команду покинул её прежний наставник — Леонид Кучук.