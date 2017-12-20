МОК создал логотип для российских спортсменов на ОИ — фото

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) появилось изображение эмблемы для российских атлетов на Играх в Пхёнчхане.

На зимнюю Олимпиаду в Южной Корее российские спортсмены поедут как "олимпийские атлеты из России", и МОК предложил россиянам нейтральный логотип.

Кроме того, МОК опубликовал ряд требований к форме наших олимпийцев. В частности, в списке из 13 пунктов оказался запрет на герб России и эмблему Олимпийского комитета России (ОКР). Также цветовая гамма не должна складываться в российский флаг. При этом отмечается, что цвета на костюмах, аксессуарах и оборудовании не должны быть такими же, что и на национальном флаге РФ, — предполагается, что оттенки будут темнее.

Напомним, Олимпиада в Пхёнчхане продлится с 9 по 25 февраля 2018 года.

Нет гербу и триколору. Опубликован список требований к форме россиян на ОИ-2018