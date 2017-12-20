Нет гербу и триколору. Опубликован список требований к форме россиян на ОИ-2018

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Нет гербу и триколору. Опубликован список требований к форме россиян на ОИ-2018

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Фото: © РИА Новсти/Виталий Белоусов

Международный олимпийский комитет (МОК) на своём официальном сайте разместил правила о форме, в которой "Олимпийские атлеты из России" (ОАР) выступят на зимних Играх в Пхёнчхане.

Требования выглядят так:

  1. Форма спортсменов, их аксессуары и оборудование на церемониях, соревнованиях и тренировках могут содержать две пометки — ОАР и/или её полную расшифровку — "Олимпийский атлет из России".
  2. Форма официальных представителей России на церемониях, соревнованиях и тренировках может содержать одну пометку — ОАР.
  3. В надписи "Олимпийский атлет из России" размер слов "Олимпийский атлет из" должен соответствовать размеру слова "Россия", а сами они — располагаться выше названия страны. Размер этих слов должен быть пропорционален месту, где они будут расположены.
  4. Надписи должны быть выполнены универсальным шрифтом на английском языке.
  5. На форме разрешены один или два цвета.
  6. Отдельные части одежды не должны складываться в триколор.
  7. Цвета, использованные в форме, аксессуарах и оборудовании не могут быть такого же цвета, как и на национальном флаге РФ. Предполагается, что должны быть использованы более тёмные оттенки.
  8. Эмблема НОК, герб страны и национальная эмблема должны быть заменены ярким логотипом ОАР.
  9. Изображение предлагается в качестве логотипа ОАР.
  10. Логотип ОАР не должен включать в себя третий цвет.
  11. На форме не должны быть какие-либо элементы дизайна национального отождествления.
  12. Эти рекомендации применимы к форме спортсменов, официальных представителей и тренеров во время церемоний, соревнований и тренировок.
  13. Все образцы должны быть одобрены МОК.

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