Нет гербу и триколору. Опубликован список требований к форме россиян на ОИ-2018

Требования выглядят так:
- Форма спортсменов, их аксессуары и оборудование на церемониях, соревнованиях и тренировках могут содержать две пометки — ОАР и/или её полную расшифровку — "Олимпийский атлет из России".
- Форма официальных представителей России на церемониях, соревнованиях и тренировках может содержать одну пометку — ОАР.
- В надписи "Олимпийский атлет из России" размер слов "Олимпийский атлет из" должен соответствовать размеру слова "Россия", а сами они — располагаться выше названия страны. Размер этих слов должен быть пропорционален месту, где они будут расположены.
- Надписи должны быть выполнены универсальным шрифтом на английском языке.
- На форме разрешены один или два цвета.
- Отдельные части одежды не должны складываться в триколор.
- Цвета, использованные в форме, аксессуарах и оборудовании не могут быть такого же цвета, как и на национальном флаге РФ. Предполагается, что должны быть использованы более тёмные оттенки.
- Эмблема НОК, герб страны и национальная эмблема должны быть заменены ярким логотипом ОАР.
- Изображение предлагается в качестве логотипа ОАР.
- Логотип ОАР не должен включать в себя третий цвет.
- На форме не должны быть какие-либо элементы дизайна национального отождествления.
- Эти рекомендации применимы к форме спортсменов, официальных представителей и тренеров во время церемоний, соревнований и тренировок.
- Все образцы должны быть одобрены МОК.
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