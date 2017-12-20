МОК подозревает конькобежца Скобрева в применении допинга

По итогам заседания дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета стало известно, что Ивана Скобрева и Артёма Кузнецова подозревают в нарушении антидопинговых правил.

— Я смотрел заседание посредством видеосвязи, но так и не понял, почему меня и Артёма Кузнецова внесли в этот список! Ни царапин, ни изменений в составе наших проб нет. Мне лишь предъявили, что я был включён Родченковым в так называемый список Дюшес. Я ни в каких допинговых программах не участвовал и никогда не принимал запрещённые препараты. Надеюсь на благоразумие МОК и тех инстанций, которые будут принимать решение, — приводит слова Скобрева ТАСС.

Отметим, что Скобрев — один из лидеров сборной России 2000-х и 2010-х годов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года (пятикилометровая гонка), 7-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях, чемпион Европы, многократный чемпион России и рекордсмен.