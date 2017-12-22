Тарасов спустя год после развода с Бузовой сделал предложение Костенко

Футболист московского "Локомотива" предложил стать женой своей подруге на Мальдивах, где они проводят совместный отпуск.

Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию с кольцом на безымянном пальце, подписав её: "Я сказала: "Да".

Футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов по этому случаю устроил настоящий романтический вечер для своей уже невесты.

Напомним, что Дмитрий Тарасов дважды был женат. От первого брака у него есть дочка Ангелина.

Второй супругой футболиста была известная телеведущая Ольга Бузова, развод с которой бурно обсуждался в СМИ. Звезда "Дома-2" утверждает, что именно Костенко стала причиной их разрыва. Пара поженилась летом 2012 года и 30 декабря 2016-го официально развелась.