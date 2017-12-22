"Мужчина Wi-Fi". Фанаты раскритиковали Тарасова за предложение Костенко

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"Мужчина Wi-Fi". Фанаты раскритиковали Тарасова за предложение Костенко

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Фото: © instagram.com/tarasov23

Под последней фотографией на странице футболиста московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова в "Инстаграме", где он находится в компании Анастасии Костенко, игрока "Краснодара" Фёдора Смолова и его девушки Юлии Левченко, многие подписчики начали оставлять негативные комментарии.

Как думаете, кто проиграл??? #отдых#мальдивы#uno

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Чаще всего попадались комментарии со словами "мужчина Wi-Fi". И неспроста. Именно так называется новый хит его бывшей жены, известной телеведущей Ольги Бузовой.

<p>Скриншот instagram.com/tarasov23</p>

И как уже ранее писал Лайф, эту песню Бузова посвятила своему бывшему мужу.

<p>Скриншот instagram.com/tarasov23</p>

Напомним, что сегодня Костенко опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце, где призналась, что ответила согласием. Для Тарасова это будет уже третий брак.

Автор:
КГ
Кира Громова
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