"Мужчина Wi-Fi". Фанаты раскритиковали Тарасова за предложение Костенко

Под последней фотографией на странице футболиста московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова в "Инстаграме", где он находится в компании Анастасии Костенко, игрока "Краснодара" Фёдора Смолова и его девушки Юлии Левченко, многие подписчики начали оставлять негативные комментарии.

Чаще всего попадались комментарии со словами "мужчина Wi-Fi". И неспроста. Именно так называется новый хит его бывшей жены, известной телеведущей Ольги Бузовой.

И как уже ранее писал Лайф, эту песню Бузова посвятила своему бывшему мужу.

Напомним, что сегодня Костенко опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце, где призналась, что ответила согласием. Для Тарасова это будет уже третий брак.