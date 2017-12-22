"Нас будут и дальше нагибать". Сколько медалей привезут конькобежцы из Пхёнчхана

До Олимпиады — всего 48 дней. Главная медальная надежда России — как ни странно, конькобежный спорт, в котором мы выиграли на последнем этапе Кубка мира четыре золота. Прославленный тренер Борис Васильковский поведал Лайфу о другой стороне медали — спорных методах работы тренера и президента федерации, корпоративных играх, а также о шансах россиян в Пхёнчхане.

Борис Михайлович Васильковский — фигура для отечественного конькобежного спорта легендарная. В течение многих десятилетий этот тренер работал со многими советскими и российскими конькобежцами, в 1994 году привёл к золоту Олимпиады Николая Гуляева, затем консультировал в Польше, Китае, Японии.

Именно он создал методику подготовки конькобежцев с использованием парашютов и вентиляторов, которая используется по всему миру. Воздушный поток позволяет спортсмену повысить темп на 5%. Понятно, что на соревнованиях этого ветра не будет, но спортсмен почувствует скорость и поймёт, как заходить на ней в повороты.

Сейчас Борис Михайлович работает аналитиком Министерства спорта и готовит доклады для своего ведомства и федерации. Если кому-то кажется, что конькобежный спорт — это периферия зимних видов спорта, пожалуйста, прогоните от себя эту мысль. На данный момент коньки — самый медальный вид спорта (с 2018 года разыгрывается 14 комплектов медалей — такого нет ни в лыжах, ни в биатлоне), а когда СССР и Россия выигрывали зачёт по конькам, то всегда выигрывали Олимпиаду.

И в этом сезоне у России есть более чем реальные шансы взять в скоростном беге на коньках три золотые медали. Опять же, ни в одном другом виде таких вариантов и близко нет. Но — многое зависит от решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, так как лидеры нашей сборной Павел Кулижников и Денис Юсков ранее отбывали наказания за допинг. А по условиям МОК, даже при чистоте в настоящий момент это основание для отказа в допуске в Пхёнчхан.

Впрочем, успехи олимпийского сезона, как утверждает Борис Михайлович, во многом обманчивы. И на самом деле в главном российском виде спорта полно проблем — во многом из-за неудовлетворительной работы главного тренера сборной Константина Полтавца, уроженца Харькова с паспортом Нидерландов.

"Надо выйти из МОК! Зачем тратить деньги налогоплательщиков?"

— Борис Михайлович, конькобежный спорт сейчас — наша главная медальная надежда на Олимпиаде. При этом всех наших лидеров снимают. Что же делать?

— Хорошо, что мы сразу подняли эту тему. Выскажу своё личное мнение: я категорически против участия в Олимпиаде. Это унижение национального достоинства. Если мы участвуем — значит, мы признаём всё, что на нас навешали, и нас будут продолжать нагибать и нагибать. Из-за медалей и белых флагов теряем международный авторитет. Эта Олимпиада — грязная.

У нас должна быть цель. Надо сделать вот что — выйти из МОК и участвовать в чемпионатах мира и на этапах Кубка мира. В конькобежном спорте три чемпионата мира в год. Доказывай каждый год, реализуй! Обыгрывай тех, кто бежит на Олимпиаде. Разве это не стимул? И всем станет ясно, кто есть кто. Деньги победителям страна должна давать, как на Олимпиадах. Просто не видно цели участия в таком олимпийском движении. Пьер де Кубертен говорил — главное не победа, а участие. Мы, что, в соответствии с этим принципом поедем занимать 20-е места на деньги налогоплательщиков? А не лучше ли отказаться?

— Разве не может МОК надавить на федерацию и заставить отстранить Россию от всех международных соревнований?

— Да, есть такой момент. У федерации, конечно, есть свои интересы, но всё возможно.

Но надо понимать, что Юсков, Кулижников — это три золотых медали реальных на 500, 1000 и 1500 м. И их всех убирают. (По информации Лайфа, до Олимпиады может быть объявлено об отстранении ещё одного члена олимпийской команды конькобежцев в Сочи — Артёма Кузнецова. — Прим. Лайфа). Юскова убирают потому, что семь лет назад в 18 лет он, находясь в школе олимпийского резерва, попробовал марихуану. Его не бросил личный тренер Юрий Петров, на даче держал, вытащил. Он вернулся и начал побеждать.

— Но Юсков же знал, что это марихуана.

— Не факт. Привезли из Мексики велосипедисты какую-то траву. Дело было вечером, никого не было, спортсмены были сами себе предоставлены. Ну и попробовали. Потом ещё и начали говорить, что он ею торговал. Был суд, который Юскова полностью оправдал. За такое дают полгода, не больше. Он пострадал во многом из-за бывшего президента федерации Комарова, были в том деле определённые семейные интриги. Теперь Денис в самолётах не ест — боится.

— А Кулижников?

— Паша попался на каком-то препарате, который можно в банке напитка обычного выпить. До этого он постоянно выигрывал. То есть это не было случайно — сожрал и побежал.

Причём их отстраняют за российский паспорт. Спортсменов из других стран, кто отсидел, никто не снимает! И зачем в этом участвовать?

— Что вы предлагаете и в чём преимущества выхода из МОК?

— Мы освобождаемся от денег, которые уходят на ветер. Очень много функций Олимпийского комитета России дублирует Минспорта.

А чем занимается ОКР? Он же должен заниматься защитой наших спортсменов. Если для этого нужны изменения в спортивном законодательстве — значит, и этим. Почему не боремся с презумпцией виновности? С введением в Олимпийскую хартию коллективной ответственности? А дальше будем по континентам дисквалифицировать? У азиатов как-то много положительных проб, всех азиатов убираем?

— Логика, действительно, сомнительная.

— Поэтому нужно работать над реформой WADA. Надо исключить практику, когда берут пробу после Олимпиады, а результаты меняют через 8–10 лет. Пусть развивают экспресс-методы. Ждём трое суток, WADA объявляет — чисто, флаг поднимают, дают авто и так далее. А тут — и в Кремль вызвали, и дети уже родились, и через шесть лет тебе объявляют — да ты подлец! И уже повзрослевший ребёнок спрашивает — ты что, папа, враг народа, оказывается? WADA же специально сейчас тянет все дела россиян до Олимпиады, держит на крючке. Пусть работают быстро! И никого не волнует их желание всё перепроверить через десять лет.

А сейчас эта организация превратилась в клуб кинопутешествий. Они из Европы летают на Ямал, потом в какой-нибудь Таиланд — и всё за счёт бюджета этой организации.

"Перед каждым олимпийским сезоном начинают ходить доброхоты и предлагают таблетки"

— Но всё-таки в Олимпиаде мы участвуем. Как бы вы расценили наши шансы?

— Очень важный момент — нас лишают всего персонала: массажистов, биохимиков, сервисеров, тренеров, наконец.

— Разве тренер не может сесть в первом ряду и подсказывать, звонить по телефону? Что вообще теряет спортсмен без тренера?

— Надо понимать психологию. Когда вокруг ажиотаж, а спортсмен один, ему действительно тяжело. Да, наставник может написать план, что должен делать его подопечный. Но это совершенно не то, что делает сейчас тренер, это давно ушло. Тренер смотрит на ответные реакции, на нагрузку. Ты даёшь нагрузку, а потом смотришь на последствия. И корректируешь их педагогическими и биохимическими методами. Недаром сейчас у конькобежцев каждое утро берут кровь из пальца и рассматривают 12 параметров.

Тренироваться надо не много, а правильно. Перед Олимпиадой подводка идёт, это ювелирная работа, живой процесс. Как без тренера?

— Можно ли измерить в десятых, сколько отберёт от времени наших спортсменов на Олимпиаде отсутствие тренера?

— Сложно, конечно. Но результаты в конькобежном спорте сейчас невероятно плотные. На 500 метрах, к примеру, первый результат — 34,02. Пятый-шестой — 34,18. На кону каждая сотая. Отсутствие тренера может обернуться потерей нескольких десятых. Он стоит на льду во время забега, и после некоторых подсказок многие вещи конькобежец делает на автомате. Да и на Олимпиаду спортсмены приезжают заранее, две недели там живут. Имеет значение даже то, как проводить тренировку, — 4 раза по 1000 дать пробежать или 5 раз по 800.

— Вы работали в тренерском штабе сборной в Сочи. Вы заметили что-то необычное при подготовке к Олимпиаде? Я имею в виду допинг, конечно.

— Вы знаете, я много лет проработал в спорте и могу сказать: спортсмен — бесправный человек. Когда его берут в сборную, он обязывается слушать тренера, врача, массажиста. Если дают таблетку — значит, так нужно по программе. Что дают? Такая звезда, как Скобрев, может быть, и мог подойти и спросить, и то сомнительно. В остальных случаях — ешь и всё.

Ещё один момент — как только начинается олимпийский сезон, у начальства начинает чесаться одно место. В национальные команды начинают ходить доброхоты — мол, мы сейчас намажем коньки керамикой, да вот я придумал новый комбинезон, смотрите. А потом приходят врачи. Фигня ваши комбинезоны, вот таблетка, с ней перебежишь всех. И такое бывает каждые четыре года, перед Сочи — в том числе. Собственно, ситуация с Родченковым — наглядная иллюстрация. Подчеркну — не могу ничего сказать насчёт конкретных случаев и его обвинений, но ситуация, когда такое предлагают в олимпийский цикл, привычна.

— А с вами такое было?

— Да я бы их палкой выгнал! Подходили, помнится, ещё в 80-е годы, когда моя сборная профсоюзов обыгрывала сборную СССР. В итоге наших не берут в Америку на соревнования, их берут. Тренер говорит — да вы все на допинге. Помню, приходилось несчастному парню Серёже Березину из Москвы телеграммой высылать результаты тестов в Америку, что он чист.

Многие не понимают, что результата можно добиваться за счёт методики. Грубый допинг ловится сейчас за 2 часа. Наши тренеры — Полтавец и другие — этим не занимаются, они не дураки. Но всё могло и без них пройти.

— То есть у тренера нет контроля над тем, что принимает спортсмен?

— Врач имеет прямой доступ к спортсмену и только он знает на 100%. Всё строится на доверии. Когда я работал, я не знал, но мог догадываться. И, когда узнавал про какого-то врача, моментально выгонял. Были такие случаи, но давно.

Что касается Олимпиады — шансы при условии снятия Румянцева, Кулижникова и Юскова у нас слабые. Воронина может побороться за бронзу, но в Корее равнинный каток, ей он не очень подходит. Последние золотые медали на Кубке мира не стоит переоценивать. Как я говорил: "Выхожу на пик формы, а там — никого…" Посмотрим, что будет на Олимпиаде. На последнем чемпионате мира мы провалились.

"Главный тренер сборной России ни одного спортсмена сам не поднял"

— С президентом федерации Кравцовым вы говорили обо всём этом? Вы же аналитик министерства, авторитетный человек.

— Да, у него хорошо дела идут. В Союз конькобежцев России входят два вида спорта — ещё и шорт-трек. Мы же за счёт Ана выиграли там 3 золота. Значит, всё у нас хорошо.

Но вообще проблемы в нашем спорте довольно серьёзные. Как такового тренерского совета нет. Решает всё Полтавец. Был экспертный совет перед Олимпиадой в Сочи. Там были тренеры олимпийских чемпионов, а я был застрельщиком. И я в 2013 году пришёл в федерацию и положил на стол доклад — что в нашем конькобежном спорте полный провал. За два года Костя перетряс всю сборную, повыгонял кучу тренеров, и ребята бегали за неё хуже, чем до этого в регионах. Прогресс у одного человека — Скобрева. У всех остальных 15 — ухудшение результатов. Меня после этого уволили. Мне сказал Кравцов: "Борис Михайлович, вы относитесь к Полтавцу предвзято". Я ему показываю результаты на чемпионатах мира, а он мне говорит: "Но вы посмотрите, берём же мы первые места на этапах Кубка мира!"

— А как же те победы, которые добываются сейчас?

— Так Полтавец ведь никого не поднял. Посмотрите на Ольгу Граф, Екатерину Шихову, других. Прогресса нет! Юскова он взял готового у Петрова. Не мешай коньку катиться, как говорится. В итоге Константин благодаря связям с президентом федерации отправил Петрова в детско-спортивную школу. Ещё и сейчас вывел его на мировой рекорд. Зато на прошлой Олимпиаде дал ему такую нагрузку, что тот остался без медали.

Кулижников — тоже не его подопечный. Когда Дима Дорофеев пришёл вместе с Пашей, он работал по своей программе и тот стал чемпионом мира. С Полтавцом старается не связываться.

Наш на сегодняшний день сильнейший стайер России Румянцев занимается у тренера Сивкова, и Полтавец в своё время вывел его как бесперспективного.

Костя никого из сборной не поднял, вот честно. Мне бы хотелось желать успехов нашей сборной на Олимпиаде, но надо смотреть правде в глаза.

— Вы свою систему подготовки с воздушными потоками пытались внедрить?

— Предлагал её и Кравцову, и Полтавцу. В Коломне даже вентиляторы установили. Но Косте она не нравится — придётся же дома сидеть. А у него дом в Голландии, лучше за границей работать. Заодно можно во время какой-нибудь пересадки с самолёта на самолёт в Германии к себе заскочить.

— В чём же тогда секрет живучести Полтавца?

— В связях с Кравцовым. У него есть друзья в Голландии, он в своё время там работал, а потом к нам и перешёл, лапшу на уши навешав президенту. Подсидел Маурицио Франкетто, тренируясь с которым Иван Скобрев взял две медали в Ванкувере. Тот по-английски говорить не мог, по-русски тоже. Ну и президенту федерации доложили, мол, коммуникации нет — и убрали.

— Если всё так плохо, почему не уволят? И не хотите ли вы возглавить сборную?

— У него контракт заканчивается после Олимпиады. И, может быть, тогда Костя всё-таки уйдёт.

А не уволят потому, что у нас с ним договор, причём такой, что уволить крайне невыгодно — неустойку надо платить огромную. Раз в 10–15 выше зарплаты (По информации Лайфа, зарплата топ-тренеров сборной России доходит до 800 тысяч рублей в месяц. — Прим. Лайфа).

А что касается меня… Вы знаете, мне уже 78 лет. Надо думать о вечном, а не о том, чтобы возглавить сборную.