Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" купили права на показ ЧМ-2018

Консорциум "2 Спорт 2", который представляют три российских вещателя, покажет матчи чемпионата мира по футболу.

Официальный сайт ФИФА сообщает, что они достигли договорённости с "2 Спорт 2" о всестороннем освещении мундиаля, который состоится в России.

— Рады сообщить, что нам удалось сделать ещё два важных шага для обеспечения трансляций чемпионата мира во всех странах мира. Российский консорциум вещательных компаний проделал фантастическую работу на Кубке конфедераций — 2017. Мы также уверены, что они помогут нам передать особенную атмосферу большого футбольного праздника в России и летом следующего года, — приводит слова коммерческого директора ФИФА Филиппа Ле Флока сайт Международной федерации футбола.

Также отмечается, что в Италии права на трансляции были предоставлены компании Mediaset, которая покажет все 64 матча на своих бесплатных каналах.

Чемпионат мира пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.