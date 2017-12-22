Фигуристка Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России

В петербургском дворце спорта "Юбилейный" уже второй день продолжается борьба за медали чемпионата России и возможность принять участие в Олимпийских играх.

Короткую программу с результатом 78,15 балла выиграла главный фаворит этого чемпионата, 15-летняя Алина Загитова. Несмотря на одно падение, подопечная Этери Тутберидзе смогла стать безоговорочным лидером.

Второе место у 17-летней Марии Сотсковой. Она откатала чисто и не совершила ошибок, но у неё только 76,39 балла.

Третьей стала ещё одна ученица Этери Тутберидзе — Полина Цурская, которая хорошо откатала сложнейшую программу. 16-летняя девушка получила 75,33 балла.

Остальные результаты короткой программы:

Произвольную программу женщины покажут завтра, 23 декабря.

Стоит отметить, что лидер и рекордсменка Евгения Медведева не принимает участие в этом турнире, потому что продолжает восстанавливаться после травмы стопы. Однако на Олимпиаду она, скорее всего, поедет по решению Федерации фигурного катания России. Таким образом, фигуристки, занявшие первое и второе места на ЧР, заберут две путёвки на ОИ, а третья достанется Медведевой.

Также из-за травмы спины пропускает национальный турнир, а соответсвенно, и квалификацию на Олимпийские игры Анна Погорилая.

Следом за выступлением женщин на лёд выйдут мужчины. Они разыграют медали чемпионата России и две путёвки в Пхёнчхан. Лидером после короткой программы является Александр Самарин.

Сегодня произвольные программы представят и танцоры на льду.