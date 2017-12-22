Германия догнала Россию в зачёте Олимпиады в Сочи по общему числу медалей

После наказания двух российских саночников, Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, сборная России лишилась ещё двух серебряных медалей Сочи-2014.

До сегодняшнего решения комиссии МОК под руководством Денниса Освальда Россия занимала третье место в общем зачёте по золоту (10–5–7) и пятое — по общему числу медалей (22 всего).

Потеря двух наград не означает снижения России в общем зачёте, но вплотную к нашим теперь подобралась Германия. У россиян после наказания Демченко и Ивановой (серебро в мужском одиночном катании и серебро в эстафете у обоих) осталось 20 медалей.

Благодаря аннулированию результатов Демченко бронзу в заездах саночников-одиночек получит немец Анди Лангенхан, следовательно, у Германии вместо 19 медалей будет 20. Однако у России больше золота — 10 против 8.

До начала работы комиссии МОК под руководством Денниса Освальда у России было 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых), наша сборная лидировала в медальном зачёте по всем системам подсчёта: по общему числу наград, по золоту и очкам (3–2–1).

Общекомандный зачёт Олимпиады в Сочи на данный момент (по общему числу медалей):

1. Норвегия — 29 медалей (11 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых)

2. США — 29 (9, 10, 10)

3. Канада — 25 (10, 10, 5)

4. Нидерланды — 24 (8, 8, 8)

5. Россия — 20 (10, 3, 7)

6. Германия — 20 (8, 6, 6)

Все результаты рассчитываются с учётом перераспределения медалей в пользу финишировавших за дисквалифицированными спортсменов.

По золотым медалям Россия остаётся третьей, проигрывая Норвегии одну медаль наивысшего достоинства, по серебряным уступает Канаде.