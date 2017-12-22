МОК пожизненно дисквалифицировал 11 российских атлетов от участия в Олимпиаде

Читайте также

МОК пожизненно дисквалифицировал 11 российских атлетов от участия в Олимпиаде

4432

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Помимо двух серебряных медалистов Олимпиады-2014 саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой от комиссии Освальда пострадало ещё девять российских спортсменов.

Полный список дисквалифицированных опубликован на сайте МОК: это конькобежцы Иван Скобрев и Артём Кузнецов, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева и хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

Никита Крюков — золотой призёр Олимпиады в Ванкувере, в Сочи завоевал серебро в командном спринте, но лишился его после дисквалификации Вылегжанина. Бессмертных взял серебро в эстафете, но перестал быть призёром после наказания Александра Легкова.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×