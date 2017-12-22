Фигуристы Боброва и Соловьёв стали семикратными чемпионами России

Чемпионами России, как и ожидалось, стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. За произвольную программу они получили 115,53 балла. Общий результат — 193,08. Теперь они уже семикратные чемпионы страны.
Серебро взяли ещё одни лидеры — Александра Степанова и Иван Букин. Сегодня судьи им поставили 111,31 балла, а за две программы они набрали 188,28.
Третье место досталось Бетине Поповой и Сергею Морозову. Танцоры набрали 104,43 балла за произвольную программу. Общая оценка: 175,78.
Отметим, что в этом виде интриг не было. Ожидаемо, что в Пхёнчхан поедут в статусе "Олимпийских атлетов из России" две пары танцоров: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв и Александра Степанова / Иван Букин.
Результаты произвольной программы:
Результаты после двух программ:
Ранее завершились соревнования среди мужчин. Чемпионом страны стал Михаил Коляда. Завтра, 23 декабря, медали национального турнира разыграют женщины и спортивные пары.
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