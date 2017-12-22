Фигуристы Боброва и Соловьёв стали семикратными чемпионами России

Во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге вслед за мужчинами путёвки в Пхёнчхан разыграли танцоры на льду.

Чемпионами России, как и ожидалось, стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. За произвольную программу они получили 115,53 балла. Общий результат — 193,08. Теперь они уже семикратные чемпионы страны.

Серебро взяли ещё одни лидеры — Александра Степанова и Иван Букин. Сегодня судьи им поставили 111,31 балла, а за две программы они набрали 188,28.

Третье место досталось Бетине Поповой и Сергею Морозову. Танцоры набрали 104,43 балла за произвольную программу. Общая оценка: 175,78.

Отметим, что в этом виде интриг не было. Ожидаемо, что в Пхёнчхан поедут в статусе "Олимпийских атлетов из России" две пары танцоров: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв и Александра Степанова / Иван Букин.

Результаты произвольной программы:

Результаты после двух программ:

Ранее завершились соревнования среди мужчин. Чемпионом страны стал Михаил Коляда. Завтра, 23 декабря, медали национального турнира разыграют женщины и спортивные пары.