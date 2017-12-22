Жулин расплакался после победы Бобровой и Соловьёва на чемпионате России

54-летний тренер Александр Жулин не смог сдержать слёз после выступления своих спортсменов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, которые стали чемпионами России и завоевали путёвку в Пхёнчхан.

Жулин рыдает после проката своих Кати и Димы. рыдает от счастья pic.twitter.com/MCJaZYpArf — Егор-психопомп (@egorbp) 22 декабря 2017 г.

Его ученик Соловьёв прокомментировал это так:

— Слёзы нашего тренера дорого стоят. Он стержень. Мы всегда равняемся на него. Он никогда не покажет лишних эмоций, но сегодня это было, — приводит слова спортсмена "Р-Спорт".

Напомним, что подопечные Жулина Боброва и Соловьёв в седьмой раз выиграли чемпионат страны.

Другой его дуэт танцоров — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, — снялся во время проката из-за травмы партнёра.