Жулин расплакался после победы Бобровой и Соловьёва на чемпионате России

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Жулин расплакался после победы Бобровой и Соловьёва на чемпионате России

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Фото: Соцсети

54-летний тренер Александр Жулин не смог сдержать слёз после выступления своих спортсменов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, которые стали чемпионами России и завоевали путёвку в Пхёнчхан.

Его ученик Соловьёв прокомментировал это так:

— Слёзы нашего тренера дорого стоят. Он стержень. Мы всегда равняемся на него. Он никогда не покажет лишних эмоций, но сегодня это было, — приводит слова спортсмена "Р-Спорт".

Напомним, что подопечные Жулина Боброва и Соловьёв в седьмой раз выиграли чемпионат страны.

Другой его дуэт танцоров — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, — снялся во время проката из-за травмы партнёра.

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