МЮ посылал к Погба сотрудника, чтобы тот разбудил его на тренировку

Звезда "Манчестер Юнайтед" с трудом встал на следующее утро после победы в матче 15-го тура чемпионата Англии над "Арсеналом" (3:1).

Дело произошло 3 декабря, сообщает Daily Mail. Полузащитник клуба проспал тренировку и долгое время не отвечал на звонки телефона. После этого руководство было вынуждено отправить к нему домой своего работника. Только его усилия всё-таки заставили футболиста, купленного за 105 миллионов евро, приехать на тренировку с большим опозданием.

В матче с "Арсеналом" Погба сделал две результативные передачи, а потом получил прямую красную карточку и дисквалификацию на три игры.

Напомним, Погба вернулся на поле после трёхматчевой дисквалификации на этой неделе, и "Манчестер Юнайтед", несмотря на его участие в матче, сенсационно проиграл "Бристолю" и вылетел из Кубка английской лиги.

После матча Жозе Моуринью на пресс-конференции намекнул, что "некоторые из нас не всегда хотят ходить на работу, как будто это офис".

Как сообщают источники газеты, ранее сотрудники клуба были вынуждены покупать игрокам зубную пасту.