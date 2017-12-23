Погром в Мадриде. "Барса" разбила "Реал" в Эль-Класико

Первый тайм Эль-Класико начался под диктовку хозяев. "Реал" силами Криштиану Роналду уже на третьей минуте пробил Марка-Андре тер Штегена. Однако арбитр рассмотрел небольшой офсайд в этом эпизоде и не засчитал гол португальца.
Очередной запоминающийся момент случился на 11-й минуте Класико. Великий Криштиану на весь футбольный мир в прямом эфире доказал, что и ему свойственны нелепейшие ошибки. Форвард, будучи один в центре штрафной "Барсы", не попал по мячу, чем тут же спровоцировал гигантскую волну троллей в Сети.
That miss by Cristiano Ronaldo tho #RMAFCB #RealBarca #ElClasico pic.twitter.com/vghwkyflhp— ᗷɅᔕᕼ (@XIBASH) 23 декабря 2017 г.
Несмотря на то что "Реал" откровенно вёл игру, каждый момент в непосредственной близости от ворот Кейлора Наваса вызывал тревогу болельщиков королевской команды. Так, в самой концовке первого тайма Лионель Месси получил неплохую возможность впервые за матч пробить в створ ворот соперника. Однако после удара аргентинца мяч не полетел в сетку "Реала", а угодил точно в голову Роналдо.
#ElClasicoxESPN LA “DISCULPA-SALUDO” DE MESSI-RONALDO pic.twitter.com/KJfqxiVdrg— NESTOR (@NESTEBAN2000) 23 декабря 2017 г.
Команды ушли на перерыв с нулями на табло. А после 15-минутной паузы "Барса" вернулась на поле с абсолютно полярным настроем и перевернула ход игры.
Каталонцы смогли организовать отличную скоростную атаку через центр поля. Иван Ракитич без особых усилий протащил мяч к штрафной соперника и отдал пас на Луиса Суареса. Уругваец в свою очередь легко уложил мяч в угол ворот Наваса — 0:1.
#RMAFCB #ElClasico #ElClassico #Suarez #RealBarca #RealMadrid #Barca #Barcelona pic.twitter.com/xPafwE0px1— djik (@DjikLeGeek) 23 декабря 2017 г.
После пропущенного гола некоторые футболисты "Реала" не совсем по-футбольному вымещали злобу. Так, капитан королевской команды Серхио Рамос нехило врезал главному обидчику и автору первого гола — Суаресу, за что тут же схлопотал "горчичник".
Someone please tell ramos he’s a footballer not a boxer #ElClassico pic.twitter.com/6Vy7nQuhur— Rohit Sangam (@_rohit_sangam) 23 декабря 2017 г.
А позже Даниэль Карвахаль в собственной вратарской совершил неплохой сейв, парировав удар Суареса. Испанский защитник получил прямую красную карточку, а Месси хладнокровно вколотил пушечный гол с одиннадцатиметровой отметки — 0:2.
Le second but sur penalty de @Lionel_Messi @TeamMessi @realmadrid 0 2 @FCBarcelona @fcbarcelona_fra #RealBarca pic.twitter.com/YEGkRULVMa— Soyons Sport (@SoyonsSport) 23 декабря 2017 г.
Финальный гол в ворота "Реала" каталонцы забили на последней добавленной минуте матча. Месси прорвался по лицевой линии и прострелил на Алеиша Видаля, испанский хавбек с ходу расстрелял ворота Наваса и поставил точку в Эль-Класико — 0:3.
GOAL ALERT— Sports News! (@SportLightHQ) 23 декабря 2017 г.
Video Highlights of Vidal Goal :#RealmadridvsBarcelona 0-3#ElClasico
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Ла Лига. 17-й тур
"Реал" — "Барселона" — 0:3 (0:0)
Голы: Суарес, 54' (0:1). Месси, 64' (0:2 — пен.). Видаль, 90'+3' (0:3).
Текущее положение первой пятерки команд в турнирной таблице Ла Лиги:
1. "Барселона" — 45 очков
2. "Атлетико" — 36
3. "Валенсия" — 34
4. "Реал" — 31
5. "Севилья" — 29
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