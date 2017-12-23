Погром в Мадриде. "Барса" разбила "Реал" в Эль-Класико

В матче 17-го тура чемпионата Испании каталонская команда Эрнесто Вальверде на "Сантьяго Бернабеу" победила извечного соперника — 3:0.

Первый тайм Эль-Класико начался под диктовку хозяев. "Реал" силами Криштиану Роналду уже на третьей минуте пробил Марка-Андре тер Штегена. Однако арбитр рассмотрел небольшой офсайд в этом эпизоде и не засчитал гол португальца.

Очередной запоминающийся момент случился на 11-й минуте Класико. Великий Криштиану на весь футбольный мир в прямом эфире доказал, что и ему свойственны нелепейшие ошибки. Форвард, будучи один в центре штрафной "Барсы", не попал по мячу, чем тут же спровоцировал гигантскую волну троллей в Сети.

Несмотря на то что "Реал" откровенно вёл игру, каждый момент в непосредственной близости от ворот Кейлора Наваса вызывал тревогу болельщиков королевской команды. Так, в самой концовке первого тайма Лионель Месси получил неплохую возможность впервые за матч пробить в створ ворот соперника. Однако после удара аргентинца мяч не полетел в сетку "Реала", а угодил точно в голову Роналдо.

Команды ушли на перерыв с нулями на табло. А после 15-минутной паузы "Барса" вернулась на поле с абсолютно полярным настроем и перевернула ход игры.

Каталонцы смогли организовать отличную скоростную атаку через центр поля. Иван Ракитич без особых усилий протащил мяч к штрафной соперника и отдал пас на Луиса Суареса. Уругваец в свою очередь легко уложил мяч в угол ворот Наваса — 0:1.

После пропущенного гола некоторые футболисты "Реала" не совсем по-футбольному вымещали злобу. Так, капитан королевской команды Серхио Рамос нехило врезал главному обидчику и автору первого гола — Суаресу, за что тут же схлопотал "горчичник".

Someone please tell ramos he’s a footballer not a boxer #ElClassico pic.twitter.com/6Vy7nQuhur — Rohit Sangam (@_rohit_sangam) 23 декабря 2017 г.

А позже Даниэль Карвахаль в собственной вратарской совершил неплохой сейв, парировав удар Суареса. Испанский защитник получил прямую красную карточку, а Месси хладнокровно вколотил пушечный гол с одиннадцатиметровой отметки — 0:2.

Финальный гол в ворота "Реала" каталонцы забили на последней добавленной минуте матча. Месси прорвался по лицевой линии и прострелил на Алеиша Видаля, испанский хавбек с ходу расстрелял ворота Наваса и поставил точку в Эль-Класико — 0:3.

Ла Лига. 17-й тур

"Реал" — "Барселона" — 0:3 (0:0)

Голы: Суарес, 54' (0:1). Месси, 64' (0:2 — пен.). Видаль, 90'+3' (0:3).

Текущее положение первой пятерки команд в турнирной таблице Ла Лиги:

1. "Барселона" — 45 очков

2. "Атлетико" — 36

3. "Валенсия" — 34

4. "Реал" — 31

5. "Севилья" — 29