Месси установил очередной рекорд, забив гол в Эль-Класико

Читайте также

Месси установил очередной рекорд, забив гол в Эль-Класико

1752

Фото: © Reuters/Sergio Perez

Мяч форварда "Барселоны" стал 526-м в его карьере за каталонский клуб, что на один больше, чем забил великий Герд Мюллер за "Баварию" в 1960–1970-х.

Таким образом, Лионель Месси стал первым в европейских топ-чемпионатах по количеству голов за один клуб. Мюллер в 1965–1979 годах забил 525 голов, правда, на это у него ушло только 572 матча. 30-летний аргентинец за "Барселону" провёл 608 игр.

Месси забил пенальти на 64-й минуте сегодняшнего матча против "Реала", "Барселона" одержала крупную победу со счётом 3:0. Лайф вёл текстовую трансляцию встречи.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×