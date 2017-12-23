Месси установил очередной рекорд, забив гол в Эль-Класико

Таким образом, Лионель Месси стал первым в европейских топ-чемпионатах по количеству голов за один клуб. Мюллер в 1965–1979 годах забил 525 голов, правда, на это у него ушло только 572 матча. 30-летний аргентинец за "Барселону" провёл 608 игр.
ALL-TIME RECORD!— MESSISTATS (@MessiStats_) 23 декабря 2017 г.
Messi 526 goals
Gerd Müller 525 goals#ElClasico pic.twitter.com/QFm1O0Ebbb
Месси забил пенальти на 64-й минуте сегодняшнего матча против "Реала", "Барселона" одержала крупную победу со счётом 3:0. Лайф вёл текстовую трансляцию встречи.
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