Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России и путёвку на Олимпиаду

В соревнованиях пар благодаря безупречному прокату произвольной программы Евгения Тарасова и Владимир Морозов вырвали золото у Ксении Столбовой и Фёдора Климова.

Благодаря баллам за "технику" 23-летняя казанка и 25-летний уроженец немецкого Потсдама обогнали почти на 8 баллов Столбову и Климова. Ксения и Фёдор заняли в конечном итоге второе место, бронза — у Натальи Забияко и Александра Энберта.

Победа Тарасовой и Морозова на национальном чемпионате стала для них первой в карьере.

Напомним, чемпионат России является главным этапом в отборе на Олимпийские игры. В парах у "Олимпийских атлетов из России" квота в три представителя.

Фигурное катание. Чемпионат России. Пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 223,34. 2. Ксения Столбова/Фёдор Климов — 215,55. 3. Наталья Забияко/Александр Энберт — 207,51.