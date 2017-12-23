Загитова выиграла ЧР по фигурному катанию, уступив 8 баллов мировому рекорду

В последний день соревновательной программы чемпионата России определились медалистки в самом сильном российском виде — женском фигурном катании.

В данной дисциплине даже в отсутствие Евгении Медведевой ожидалась сумасшедшая конкуренция, и участвовали несколько претенденток на олимпийские медали.

Основная борьба должна была развернуться между тройкой лидеров — Полиной Цурской, Марией Сотсковой и Алиной Загитовой.

Однако неожиданно первую заявку на медали сделала взлетевшая из глубин турнирной таблицы Станислава Константинова, которая своим идеальным катанием умудрилась подняться с десятого места после короткой программы на четвёртое и получить малую бронзу за произвольную программу.

Её сумела опередить только через час 14-летняя (!) воспитанница Эмери Тутберидзе Алёна Косторная, в итоге завоевавшая бронзу.

А вот у Цурской выступление не получилось, и после пятого места с результатом 207,61 балла она, видимо, останется без Олимпиады.

Две основные претендентки на золото — Сотскова и Загитова — катались практически без помарок, но у второй программа оказалась сложнее. Да и Алина, в отличие от Марии, своего "Дон Кихота" (выступает 15-летняя фигуристка под композицию Минкуса) буквально прожила. В итоге штаб москвички мог праздновать — 233,59 балла и всего 7 баллов от мирового рекорда залечивающей травму Евгении Медведевой (241,31).

Напомним, чемпионат России является главным этапом в отборе на Олимпийские игры. В соревнованиях женщин у "Олимпийских атлетов из России" квота в три представителя.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины

1. Алина Загитова — 233,59

2. Мария Сотскова — 221,76

3. Алина Косторная — 216,57