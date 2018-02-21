Фигуристка Соколова: У американцев нет сил прыгать в конце, вот они и завидуют

Знаменитая российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира, а ныне тренер, ответила на критику американцев в адрес Загитовой и Медведевой.

— Елена, как вам выступления российских фигуристок?

— Они произвели на меня неизгладимое впечатление! Наши девушки катались так уверенно, что нет никаких сомнений — ошибок не будет. Но мы всегда должны помнить: это Олимпийские игры и произойти может что угодно.

Не хочу забегать вперёд, поэтому поделюсь своими впечатлениями от короткой программы. Чисто технически у Загитовой не было конкурентов. Программа была рассчитана превосходно. Прыжковые элементы стояли во второй части программы, что увеличивает стоимость прыжка на 10 процентов. Это не только физический, но и математический расчёт.

— А Медведева?

— Что касается Евгении Медведевой, то она продемонстрировала настоящее женское катание. Это было зрело и красиво. Я не хочу принизить Алину в этом отношении, но её катание девичье. Уже не детское, но и не женское. Что касается Жени, то она показала все чувства и идеально передала музыку. Каждое движение было выверено. Невероятные кружева шагов, прыжки... Но немного набор элементов у Жени был слабее, ниже по стоимости. Поэтому чисто технически она проиграла подруге.

— Сначала американская фигуристка Вагнер раскритиковала номер Загитовой, потом и журналисты ESPN подключились. Критикуют Алину за то, что прыжки она исполняет именно во второй половине программы. Мол, первая половина пустая, а вторая — сумбурная.

— Я повторюсь, все прыжковые элементы, выполненные во второй половине программы, стоят на 10 процентов дороже, чем если бы они были выполнены в начале танца. Просто у американки нет физических сил запихнуть свои прыжки так далеко. Скорее всего, в ней говорит зависть.

Безусловно, у нас оценивается сбалансированность программы. Элементы примерно равно должны быть распределены по площадке. Но нигде не оценивается равное распределение по времени. Если спортсмен в состоянии выполнять сложнейшие элементы в конце программы, то их, безусловно, нужно убирать как можно дальше, — пояснила Соколова.

Напомним, что Алина Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, а Евгения Медведева — вторая. Произвольные программы, по итогам которых и определятся медалисты Олимпийских игр, пройдут 23 февраля. Начало в 04:00 по московскому времени.