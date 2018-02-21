Олимпиада, день тринадцатый: болеем за молодых в шорт-треке и "наших" в биатлоне

Тринадцатый день Олимпийских игр для России будет отдыхом после насыщенного двенадцатого: наши участвуют только в трёх видах программы, зато в других дисциплинах будет разыграно много важных медалей.

Фристайл: повторят ли девушки успех Ридзика?

После медали в мужском ски-кроссе на трассу выйдут две девушки из России — Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская. Если Виктория на высокие места не претендует, то Анастасия на этапах Кубка мира в преддверии Олимпиады забиралась в первую шестёрку. Так что если повезёт, то она сможет бороться даже за попадание в финал А. Правда, завтра состоится только раунд посева, перенесённый с 23 февраля, то есть лыжницы узнают своих соперников по 1/8 финала. Сами заезды на выбывание пройдут 23-го числа.

Начало соревнований — в 4:00 по московскому времени.

Шорт-трек: в четвертьфиналы вышли наши дублёры

Как ни странно, из квалификационных забегов в следующую стадию плей-офф — что на 500 метров у мужчин, что на 1000 метров у женщин — вышли не Семён Елистратов и Софья Просвирнова, наши лидеры, а вторые номера сборной. Александр Шульгинов подкараулил свару впереди между лидерами и вышел на финише на второе место, а Екатерина Ефременкова просто здорово провела свой забег. Но вряд ли они заберутся далеко в турнирной сетке и будут бороться за медали.

Начало соревнований — последних в шорт-треке на этой Олимпиаде — в 13:00 по московскому времени.

Горнолыжный спорт: Камчатка захватывает южнокорейские склоны

В последние дни Олимпиады в борьбу вступает один из лучших наших горнолыжников — слаломист-ветеран Александр Хорошилов. Ещё одним представителем России будет Иван Кузнецов, уже упавший в гигантском слаломе. Что интересно, оба они с Камчатки.

Начало соревнований — в 4:00 по московскому времени, вторая финальная попытка — в 7:30.

У женщин пройдут соревнования в альпийской комбинации, но наши там катиться не будут.

А вообще, если вы не знали, то Россия в горнолыжном спорте в Корее представлена более чем сотней человек. Ведь работники и директор трассы для скоростного спуска — именно из нашей страны. Тем страшнее осознавать печальную иронию судьбы — лидер сборной ОАР Павел Трихичев получил сотрясение мозга именно на ней.

Ну и для гурманов — завтра состоятся последние официальные тренировки бобслеистов у экипажей-четвёрок. На них ведутся протоколы, всё выкладывается на официальном сайте Олимпиады. Там нас представляет четвёрка Андрианов/Зайцев/Селихов/Самитов.

Где нас нет?

Биатлон: женская эстафета 4х6 км. Начало — в 14:15 по московскому времени. Болеть точно есть за кого: Словакия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Южная Корея (там бегут сразу две экс-россиянки)... Ну или просто против немок, которые кажутся уж слишком непобедимыми.

Хоккей: финал женского турнира Канада — США. Классическое противостояние в женском хоккее, сравнимое с мужским Россия — Канада. Это будет настоящая заруба — мы вам обещаем! В групповом раунде, по крайней мере, всё было жёстко.

Начало, правда, в 7:10 по московскому времени.

Сноуборд и фристайл: утром финал у мужчин в лыжном хафпайпе и у женщин-сноубордисток в дисциплине биг эйр. Это будет просто эффектно, а поболеть можно, например, за интригу в медальном зачёте. Пусть Канада догонит Норвегию и Германию — тогда надо болеть за золото сборной кленового листа. Или против медалей американцев — тогда у нас сохранятся шансы их догнать по общему числу медалей (пока 16 против 13).

Кёрлинг: кому полюбился этот вид спорта, те могут насладиться настоящим накалом страстей в решающих матчах мужчин. Там настолько запуталась турнирная ситуация, что для определения последнего полуфиналиста понадобится дополнительный матч Швейцария — Великобритания. Его победитель выйдет на Швецию, во второй игре встретятся Канада и США. Матч-тайбрейкер пройдёт в 3:05 по московскому времени, а полуфиналы — в 14:05.