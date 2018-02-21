ЦСКА победил "Црвену Звезду" в борьбе за 1/8 Лиги Европы

В ответной встрече 1/16 футболисты московского ЦСКА на домашнем поле с минимальным преимуществом переиграли сербскую "Црвену Звезду" — 1:0.

В предыдущем матче в Белграде "Црвена Звезда" и ЦСКА так и не смогли открыть счёт, следовательно, решаться всё должно было сегодня в Москве. Расклад для красно-синих перед стартом был примерно следующий: победа — выход в 1/8, безголевая ничья — дополнительное время, а поражение или равное количество забитых мячей гарантированно выбивали бы команду Виктора Гончаренко из турнира.

Учитывая все эти факты, с первых минут футболисты ЦСКА ринулись в атаку, спеша открыть счёт и продлить своё участие в еврокубках. Однако до окончания основного времени первого тайма не получалось создать реально опасных моментов. Преимущество ЦСКА ограничилось лишь сухой статистикой: они владели мячом больше игроков "Црвены".

К счастью, москвичи смогли обеспечить себе и болельщикам отличное настроение до ухода в раздевалку. На первой и единственной добавленной минуте Алан Дзагоев с передачи Константина Кучаева отправил мяч в сетку сербских ворот — 1:0!

После перерыва красно-синие заметно прибавили в атаке, больше начало получаться у российской команды на половине поля соперника. Несколько потенциально опасных моментов в разное время имели Витиньо и Дзагоев, но ни один не смог довести дело до гола.

До финального свистка на поле царила достаточно нервная атмосфера: один пропущенный гол в ворота Игоря Акинфеева разрушил бы все самые радужные перспективы россиян в Лиге Европы. Сербы обеспечили москвичам лихорадочную концовку: несколько раз "Црвена Звезда" упускала 90%-ную возможность сравнять счёт. Но, к счастью, этого не произошло и именно ЦСКА продолжает свою европейскую кампанию.

ЛЕ. 1/16 финала, 2-й матч.

ЦСКА — "Црвена Звезда" — 1:0 (1:0).

Голы: Дзагоев, 45'+1' (1:0).