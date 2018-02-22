Новая Зеландия завоевала третью медаль в истории зимних Олимпийских игр

В Пхёнчхане завершились соревнования фристайлистов в дисциплине хаф-пайп. Золото досталось Дэвиду Уайзу из США. Его результат — 97,20 балла. Серебро у его соотечественника Алекса Феррейры (96,40), а бронза — у Нико Портеуса из Новой Зеландии.

Интересно, что для новозеландцев это третья медаль в истории зимних Игр. Сегодня ещё одну бронзу принесла сноубордистка Зои Садовски-Синнотт, выступающая в дисциплине биг-эйр. А самая первая медаль на Олимпиаде была у горнолыжницы Аннелиз Кобергер в далёком 1992 году.

Отметим, что ранее российский фристайлист Павел Чупа не смог квалифицироваться в финал этих соревнований.