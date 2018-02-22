Американские хоккеистки впервые за 20 лет стали олимпийскими чемпионками

Женская сборная США по хоккею обыграла канадок в упорнейшей борьбе со счётом 3:2 в решающем поединке на Олимпиаде.

Автором первой шайбы в финале Олимпийских игр стала нападающая американской сборной Хилари Найт, но лидерство США было недолгим. Во втором периоде канадки смогли выйти вперёд. Сначала Хейли Ирвин сравняла счёт, а практически следом Мари-Филип Пулен забила вторую шайбу в ворота противника. Однако американки не сдавались и за 6 минут до конца основного времени сравняли счёт. На этот раз отличилась Моник Ламурё.

В овертайме забить никому не удалось. Исход встречи решился уже по буллитам, где удача повернулась лицом к американским хоккеисткам. Интересно, что девушкам из США 20 лет не удавалось выиграть золотые медали Олимпийских игр. В Пхёнчхане они совершили настоящую историю.

Канадкам, гегемония которых сегодня прервалась, достаются серебряные медали.

Напомним, что вчера российские хоккеистки проиграли Финляндии со счётом 2:3 в матче за бронзовые медали Олимпийских игр.

Олимпиада. Матч за 1-е место.

Канада — США — 2:3 (Б).