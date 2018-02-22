Дебютанты, победившие на Олимпиаде. У кого России стоит поучиться брать золото?

После тринадцати дней Олимпиады у России до сих пор нет ни одной золотой медали. Всем понятно, что из-за МОК мы отправили в Корею не самый сильный состав, но и он мог принести гораздо больший медальный улов — особенно золотой. По крайней мере, в других сборных, как установил Лайф, дебютанты завоевали до половины всех побед в Пхёнчхане.

По итогам 13 дней Олимпийских игр кто-то скажет: на золото мы и не рассчитывали. Но по всем прогнозам — и это далеко не только наши ожидания, но и многих других СМИ — Россия могла взять в Пхёнчхане четыре золотые медали. Да, мы потеряли многих лидеров, но те, кто приехал, наверное, вряд ли хотели поддержать старика де Кубертена и просто поучаствовать. Пока вероятность завоевания четырёх медалей высшего достоинства ещё сохраняется, но с каждым днём это всё менее реализуемо.

Да, большое спасибо скелетонисту Никите Трегубову, нашим лыжникам, фристайлистам, Наталье Ворониной за бронзу в конькобежном спорте. Но давайте не будем лукавить и скажем, что у нас есть на этой Олимпиаде неудачи, упущенные подиумы и даже победы. Упали в борьбе за золото фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, одного камня для выхода в финал не хватило Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому (как оказывается теперь — они вообще не претендовали ни на какую медаль), могулист Александр Смышляев мог спокойно стать вторым в финале при повторении результата квалификации.

Отсутствие золота у нашей команды объясняют тем, что за Россию выступают юниоры и дебютанты Игр, которым не хватает опыта и психологической подготовки для победы на таких соревнованиях. Неустойчивость нервов признавали и наши спортсмены и эксперты — это особенно относится к некоторым нашим фигуристам. Саночник Роман Репилов шёл на медаль, но не хватило, по его словам, "психологического настроя". Список можно продолжать, и, кажется, тренерам сборной России давно пора задуматься о том, чтобы нанять хорошую команду психологов.

Лайф решил изучить, кто приносит олимпийские победы другим сборным — как оказалось, в каждой сборной из пяти лидеров общекомандного зачёта есть дебютанты, принёсшие своим странам немало золотых медалей.

Кроме того, соревнования в Пхёнчхане обнажают ещё один факт: зарубежные сборные вводят молодёжь в состав куда охотнее. Нет худа без добра: санкции МОК наверняка помогут многим нашим молодым спортсменам лучше подготовиться к Пекину-2022, дав неоценимый опыт. Будем надеяться, что наши через четыре года повторят пример 22-летнего прыгуна с трамплина Андреаса Веллингера, ставшего золотым и двукратным серебряным призёром Пхёнчхана в 22 года после участия в Олимпиаде в Сочи в 18 лет. Или ещё один показательный пример: французская фристайлистка Перрин Лаффон, которая сенсационно взяла золото в могуле у именитых канадок. Ей 19 лет, но это далеко не дебют. Она приезжала на Игры в Сочи в возрасте 15 (!) лет.

Норвегия

13 золотых медалей

Золото дебютантов:

1. Лыжные гонки, мужской скиатлон — Симен Хегстад Крюгер (24 года).

2. Лыжные гонки, мужской индивидуальный спринт — Йоханнес Клэбо (21 год).

3. Лыжные гонки, мужской командный спринт — Йоханнес Клэбо. Был одним из двух членов команды.

4. Лыжные гонки, женская гонка на 10 км — Ранхильд Хага (27 лет).

5. Лыжные гонки, мужская эстафета — Дидрик Тёнсет (26 лет), Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клэбо. Были тремя из четырёх членов команды.

6. Прыжки с трамплина, мужские командные соревнования — Йоханн Андре Форфанг, Роберт Йоханссон, Андреас Cтьернен, Даниэль-Андре Танде.

7. Конькобежный спорт, командная эстафета — Синдре Хенриксен (25 лет). Был одним из четырёх членов команды.

Итого: дебютанты принесли 5,5 золотой медали (42%).

О системе подсчёта: если трое из четырёх членов команды — дебютанты, мы считаем это как дебютантскую медаль на 75%, строго математически, не рассматривая их положительную или отрицательную роль в победном соревновании.

Германия

12 золотых медалей

1. Бобслей, женщины-двойки — Мариам Яманка (27 лет) и Лиза Буквиц (23 года).

2. Санный спорт, эстафета — Йоханнес Людвиг (32 года). Был одним из четырёх членов команды.

3. Фигурное катание, пары — Бруно Массо (29 лет). Был одним из двух членов команды.

Итого: дебютанты принесли 1,75 золотой медали (15%).

Канада

9 золотых медалей

1. Конькобежный спорт, 10 000 метров у мужчин — Тед-Ян Блюмен (31 год).

2. Шорт-трек, 1000 метров у мужчин — Самюэль Жирар (21 год).

3. Бобслей, мужчины-двойки — Александер Копач (28 лет). Был одним из двух членов команды.

4. Фристайл, женский хафпайп — Кэсси Шарп (25 лет).

Итого: дебютанты принесли 3,5 золотой медали (39%).

США

8 золотых медалей

1. Сноуборд, мужской слоупстайл — Рэдмонд Джерард (17 лет).

2. Сноуборд, женский хафпайп — Хлоя Ким (17 лет).

3. Хоккей, женский турнир — 13 из 23 хоккеисток дебютировали в сборной на Олимпиаде-2018.

Итого: дебютанты принесли 2,5 золотой медали (31%).

Нидерланды

6 золотых медалей

1. Конькобежный спорт, 3000 метров у женщин — Карлейн Ахтеректе (28 лет).

2. Конькобежный спорт, 1500 метров у мужчин — Кьелд Нёйс (28 лет).

3. Конькобежный спорт, 5000 метров у женщин — Эсме Фиссер (22 года).

Итого: дебютанты принесли 3 золотые медали (50%).

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