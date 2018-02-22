Битва за медальный зачёт: Немцы и норвежцы — в лидерах двоеборья после трамплина

Прыжковую часть командных соревнований на Олимпиаде выиграла Австрия — она будет стартовать первой в эстафете 4х5 км, вторая — Германия, третья — Япония. Норвежцы идут четвёртыми.

В лыжной части немцы и норвежцы традиционно являются фаворитами, поэтому, вероятно, именно они разыграют последнее золото в двоеборье в Пхёнчхане. Отметим, что эта медаль может стать крайне важной в борьбе за победу в медальном зачёте. На данный момент в нём лидирует Норвегия (13 золотых медалей), у Германии — 12. По серебру также ведут скандинавы.

Начало эстафеты — в 13:20 по московскому времени.